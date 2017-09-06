韩空军举行大规模空袭演习 美司令称或对朝采取军事行动

韩联社9月7日报道称，韩国空军正在举行为期一周的空战演习，准备应对朝鲜可能发动的空中打击。
韩国空军说，一年两次的“翱翔鹰”军事演习从9月1日开始，涉及约500名空军人员和50架军机，包括F-15K、KF-16战机和E-737预警机。
空军称，此次最新演习在逼真的战争环境下进行，模拟韩国空军受到朝鲜炮兵部队的突然袭击、需要进行低中海拔的空中突防并对朝鲜的“关键军事力量”实施轰炸。
9月7日进行的空中行动是一场大规模的空袭演练，任务是找到朝鲜发动潜在打击的位置并对该地点和其他军事设施发起回击。
演习的重点是通过武装部队的情报监视侦察部门收集情报，应对GPS干扰行动，以及空中封锁行动，以防朝鲜发起挑衅或实施全面战争。
指挥这次演习的元仁载（音）上校说：“我们准备充分，可以迅速坚决地应对敌人的任何挑衅。部队决心用战无不胜的空中力量痛击敌人。”
《日本经济新闻》9月7日报道称，正在亚洲进行访问的美国太平洋舰队司令斯威夫特6日在东京都内接受本报采访时强调，美国对朝鲜采取军事行动是可能的。
斯威夫特认为，为有效推进外交谈判，可以穿插军事选项。他说：“国务卿马蒂斯和总统特朗普都说过正在探讨所有的选项。理想的是通过外交途径解决问题，但其中一部分外交途径包含军事选项。”
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