中国成非洲FDI最大来源国：对非洲影响至关重要

英媒称，中国首次在对非洲的绿地投资总额上超过美国，外国投资者正在抓住非洲快速城市化带来的发展机会。
据英国《金融时报》网站9月7日报道，经过近10年来中非的经济和政治往来，中国对非洲大陆的影响与投资无疑是至关重要的。
报道称，中国虽然在非洲基础设施方面的投资及其他更宽泛的资本投资方面占主导地位，但中国在非洲大陆尚不足以作为一个主要的绿地投资者。据FDI Markets的年度数据显示，这种局面正在变化。FDI Markets是英国《金融时报》一项跟踪绿地外商直接投资（FDI）的服务。
报道称，当以绿地投资项目的数量作为衡量标准时，美国仍是在非洲投资项目最多的投资国，而在投资额上中国已经超过了美国，这是自2003年FDI Markets开始记录这项数据以来中国首次超过美国。
“中国跃居榜首……是因为中国的投资者们十分擅长某些领域，2016年在这些领域的投资占对非投资总规模的绝大份额：特别是建筑业和房地产，”阿德里安娜·克拉萨评论说。克拉萨是《金融时报》专刊《这就是非洲》的主编，以及一份回顾去年非洲投资趋势报告的编辑。
报道称，然而，由于所谓的特大项目，中国的投资有点言过其实，包括华夏幸福计划投资200亿美元帮埃及建设新的行政首都，这个项目自成立以来就断断续续，而且有许多条条框框都还没敲定。
2016年就对非洲的资本投资而言，房地产位于行业之首，在已公布的非洲绿地FDI中，占365亿美元（或40%）；就商业活动来说，建筑活动位居首位，也占40%。总的来说，建筑业和制造业接近占全部资本投资的三分之二。
报道称，虽然2016年在非洲公布或启动的新建绿地FDI项目的数量下降了，但资本投资总额却增加了40%。这也许在一定程度上反映了全球能源和矿业价格有所回升，使这些行业的企业有能力恢复开支，但资本也加速流入了其他类型的投资。
外国投资者们的兴趣逐渐多样化，不再局限于传统的能源和采掘业，并开始应对由非洲的高速发展和人口迅速城市化带来的发展机会。
报道称，非洲的人口总数为12亿，预计到2050年，非洲人口将会增长一倍多，达到24.5亿。人口增长和城市化是非洲房地产发展的关键驱动力。
“如果非要确定21世纪看好非洲发展前景最重要的一个原因，应该就是快速的城市化进程，关于非洲城市化的新数据充分说明了这一点，”罗莎·惠特克在报告中写道。惠特克是一家专注非洲研究的咨询公司惠特克集团的总裁兼首席执行官。
报道称，这一趋势丝毫不见减弱，中国开发商们一定会继续来非洲投资，帮助非洲日益繁荣的城市建设所需的房屋和设施。
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