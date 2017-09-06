苹果Apple Watch总销量或达3300万块，收入120亿美元

9月27日消息，据9to5Mac报道，市场调研公司Asymco创始人、移动业界著名分析师贺瑞斯·德第乌(Horace Dediu)估计，自从推出以来，苹果智能手表Apple Watch的总销量为3300万块，并创造了120亿美元收入。德第乌预计，过去12个月Apple Watch的销量为1500万块，同期销售额为4.9亿美元。
尽管分析人士从不吝于发布各种评估数据，但德第乌确实有充分的理由来证明自己的预测数字是可靠的。他还预测，Apple Watch的销量还会继续增长。德第乌在博客文章中指出，早在苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）宣布Apple Watch销量超过劳力士之前，他就给出了自己的预测数据，而且这些预测与库克透露的数据相吻合。
德第乌表示：“我们都知道，劳力士每年生产约100万块手表，劳力士在2016年的销售额为47亿美元。因此，每块手表的平均收入约为4700美元。我的估计是，苹果在过去12个月里卖出了大约1500万块手表，平均价格约为330美元。这使得Apple Watch的营收达到了49亿美元，确实高于劳力士。”
库克还指出，Apple Watch的销量在上个季度增长了50%，这与Asymco制定的图表一致。德第乌认为，显然Apple Watch取得了成功。劳力士花了112年时间成为手表行业的王者，而苹果只用了两年半的时间。尽管现在LTE版Apple Watch可以无需与iPhone绑定就可以使用，但它仍然需要iPhone激活，而且它的电池续航时间有限，这意味着它仍然属于配套设备。德第乌预测，这种情况将会改变。
事实上，德第乌将Apple Watch的潜力与iPhone刚上市时的潜力进行了对比，最初iPhone也需要Mac或PC才能激活。德第乌称：“Apple Watch Series 3不仅比初代iPhone更强大，而且它还具有小屏幕iPod、互联网通讯器以及手机的整合功能。但它不仅仅是迷你版的iPhone，而是全新的产品，正聚焦于健身和健康领域。这是一个关键点。iPhone诞生时只是手机，但功能已经有了前所未有的增加，这是其创造者也无法预见的。坦率地说，在2007年的语言中是无法形容的。”
德第乌还表示：“这款手表诞生时也只能用于查看时间，但它正在超越早期的iPhone，并在前往新的方向。事实上，我们在不久前的发布会上曾谈论Resting Rate、Arrhythmia以及Atrial fibrillation等，这表明新的手表功能会随之而来。为此，当这款类似儿童玩具的产品逐渐成熟时，我们可能依然无法用简单的语言来描述它。”有关Apple Watch Series 3的评论基本上都是正面的，为此我们可以说，它开启了新的潜力。
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