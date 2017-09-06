以军空袭叙利亚军工重地：俄防空系统没发挥作用

据英国《简氏防务周刊》网站9月8日报道称，以色列空军（IAF）似乎对叙利亚一处武器研发生产设施实施了第一次已知的空袭行动。此举再次证明，部署在其邻国叙利亚的俄罗斯防空系统并没能对它起到威慑作用。
叙利亚军方在9月7日宣布了遭到空袭的消息，称以色列战机于当天凌晨2时42分从黎巴嫩领空向位于叙利亚哈马省迈斯亚夫附近的一处军事设施发射了数枚导弹，造成2名军人死亡，部分设施被损坏。它警告说，此举可能对地区稳定产生危险的影响。
报道称，俄罗斯军方在迈斯亚夫部署了至少一套“铠甲-S1”防空系统。据今年8月在莫斯科附近举办的“军队-2017”军事展上公布的消息称，部署在叙利亚的“铠甲-S1”防空系统在7月6日击落了1架以色列制造的“苍鹭”无人机。
以色列官员拒绝就此次空袭发表评论。据信，以色列空军自2013年以来对叙利亚境内目标实施了一系列空袭行动，其中大多数显然针对的是打算运给伊朗支持的黎巴嫩真主党的武器。以色列官员通常不会评论媒体报道的空袭行动，而只是泛泛而谈当前旨在阻止先进武器落入真主党手中的低强度战争。
据叙利亚人权观察组织称，以色列空袭的目标包括1个“先锋营”（指的是叙利亚执政党的青年分支机构）、1个短程和中程导弹存储设施和1个位于迈斯亚夫东北的科研中心。
它的描述与位于迈斯亚夫东北约5公里处的一处设施相符。该设施此前已被确认是叙利亚科学研究中心（SSRC）下属的一个武器研发和生产机构。
今年5月，英国广播公司（BBC）援引1份西方情报机构的文件说，叙利亚科学研究中心位于迈斯亚夫的设施是叙利亚继续用于生产化学武器的3个地点之一。
然而，这座设施似乎还承载着更多的职能。叙利亚国防消息人士曾在2014年表示，该设施是叙利亚地对空导弹（SAM）、装甲、弹道导弹等研发部门的所在地，而且设有1个火药和铝制品工厂，不过还有更多的叙利亚军工部门将从较不安全的地方迁至这里。
近年来，以色列政府一直在就叙利亚的武器计划发出警告。以色列军事情报局局长哈尔兹·哈莱维少将在2016年6月的一次会议上说，叙利亚已经恢复了武器的工业化生产，而真主党是其主要受益者。
以色列总理内塔尼亚胡在8月28日说，伊朗正在叙利亚和黎巴嫩境内修建用于“制造精确制导导弹”的设施。人们普遍认为他指的是迈斯亚夫西北27公里处的一座山谷中正在建造的一处新设施。
报道称，此前曾有人怀疑，以色列在2013年1月30日实施的空袭命中了叙军工部门位于迈斯亚夫的设施，但卫星图片显示被击中的是一处停车场而不是建筑物。
显然针对迈斯亚夫的军用设施的空袭再次证明，叙利亚以及部署在该国的俄罗斯防空系统并没能对以色列空军起到威慑作用。
以色列官员确认，以色列空军战机曾在3月16日进入叙利亚境内活动，并与叙利亚的S-200地对空导弹系统交手。叙利亚政府称那些战机在巴尔米拉附近实施了空袭。表面上看，那次行动使得以色列战机进入了俄罗斯部署在拉塔基亚省的S-400远程地对空导弹的射程之内，但以色列战机可能受到了叙利亚沿海山区地形的掩护。
叙军方位于迈斯亚夫的设施完全处于以色列“防区外武器”的射程之内，比如由在黎巴嫩领空活动的战机发射的“瞪眼”导弹。从那里发射的导弹可以沿着山脉的东侧飞行，不会被远在西侧的雷达发现。
据信，部署在迈斯亚夫的“铠甲-S1”防空系统实际上可能位于迈斯亚夫的竣工设施西北13公里处的群山中。该地曾经部署过俄罗斯的“棱堡”岸基反舰导弹系统。它在那里可能很难防范在叙利亚沿海山脉东侧飞行的导弹。
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