“嫁出去的女儿泼出去的水” 老太将180万拆迁款全给儿子，被女儿告上法庭

“我被女儿告了，说拆迁款她也有份！”
据宁波晚报9月14日报道，昨天（13日），记者从浙江省宁波市象山县人民法院了解到，有一位九旬老人来到该法院的家事审判庭，情绪激动地说女儿为了拆迁款把自己给告了。
老人：嫁出去的女儿没资格继承拆迁款
老太太与丈夫在25年前建造了一栋两层楼房，房产登记在丈夫名下。10年前丈夫去世，一儿一女早已成家，老太太现居住在养老院。
因棚户区改造，老太太及儿女和房屋征收办公室签订了房屋征收补偿协议，房屋征收办公室将180万元补偿款汇入了老太太的账户。
拆迁款到账后，老太太的女儿认为楼房是父亲留下的遗产，要求继承三分之一的补偿款，也就是60万元。这遭到了老太太和兄长的反对。
老太太认为楼房是自己和丈夫一起建造的，现在丈夫去世了，自己还健在，楼房应由自己来处理。她说：“按照象山的习俗，‘嫁出去的女儿泼出去的水’。拆迁补偿款应归儿子所有，女儿没有资格继承。”
女儿自然不肯同意，要和母亲、兄长对簿公堂，维护自己的权益。
法官：法律规定继承权男女平等
“在象山老一辈中，的确有相当一部分老人有这样的观念，认为嫁出去的女儿是不能继承娘家的财产的。尤其是房子这样的大件，肯定要留给儿子的。”象山县法院家事审判庭的法官说，在平时的工作中，也时常会碰到类似的案例。
法官说，继承分为法定继承和遗嘱继承这两类。由于老太太的丈夫生前并没有订立遗嘱，这就不属于遗嘱继承了，属于法定继承。
本案的焦点是：女儿是否享有继承权呢？
根据《中华人民共和国继承法》规定，继承权男女平等。遗产的第一顺序：配偶、子女、父母，第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。
继承开始后，有第一顺序继承人的，第二顺序继承人不继承。在没有第一顺序继承人继承的情况下，才由第二顺序继承人继承。
法官说，单从这个案例来看，老太太丈夫的第一顺位继承人分别是老人、女儿和儿子。需要提醒的是，这三个人在继承方面，没有先后顺序之分，并没有差别。
调解：女儿和儿子各继承20万元
同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。 法官说，在这个案例中，首先要明确继承的范围，也就是哪些是老太太丈夫的遗产。
楼房是老太太夫妇共同建造的，属于夫妻共同财产。因此，180万元的拆迁补偿款中有一半属于老太太，另外的90万元才是老太太丈夫的遗产。
老太太丈夫的第一顺位继承人是老太太、儿子和女儿。如没有上述提到的特殊情况，三位继承人均分的话，女儿可以继承30万元。
考虑到老太太已经是90多岁高龄了，最后，经过法院调解，女儿和儿子各退让一步，各继承20万元。对此，三个人都表示认可。
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