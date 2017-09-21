缅甸难民在澳华人区银行纵火自焚案开庭 现场视频首次公布

2016年11月18日，澳大利亚墨尔本市华人区内一联邦银行内发生纵火自焚事件，导致29人受伤，警方确定嫌犯的身份为来自缅甸的22岁男性穆斯林难民。
该男子为缅甸罗兴亚人，罗兴亚人是在缅甸与孟加拉边境附近居住的一个穆斯林族群。
据警方调查，该男子名为诺尔（Noor），以难民身份乘船来到澳大利亚。纵火自焚的前两天，他曾前往银行领取救助金，但救助金当时并没有打到他的账户里。
据分析，没能领取到救助金可能是该男子自焚的主要原因之一。据澳大利亚的缅甸罗兴亚人组织（the Australian Burmese Rohingya Organisation）主席回忆：“诺尔当时一直非常沮丧，他的朋友表示，他没有领到救助金，所以没钱支付房租。”
难民救助顾问帕米拉·科尔（Pamela Curr）表示，诺尔有精神方面的疾病。
当地法院于日前开庭审讯此案件，并首次公开事发时的监控录像，视频中显示，嫌疑人带着汽油桶冲进银行，将汽油淋在地上，随后便点燃了汽油。
据透露，嫌疑人目前否认意图伤人及刑事毁坏等108项控罪，同时将接受精神健康评估，并在周三（20日）出庭应讯。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost