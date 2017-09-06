大型小行星与地球安全“擦肩而过”

外媒称，一颗大型小行星已在距离地球440万英里（约合700万公里）的地方掠过地球，给了科学家进一步了解其物理特征的机会。
据英国《独立报》网站9月3日报道，这个2.7英里宽的星体被称为“弗洛伦斯”。在2500年以前，它不会再同地球靠这么近了。
国际天文学联合会的小行星观测中心将它列为“可能带来危险的”小行星。不过，科学家计算轨道后发现，不存在它同地球相撞的风险。
美国国家航空航天局（NASA）近地天体研究中心的负责人保罗·乔达斯说：“虽然已知有很多小天体曾以更近的距离掠过地球，但经估算它们都较小。自NASA探测和追踪近地小行星的项目启动以来，‘弗洛伦斯’是在这么近的距离掠过我们星球的最大小行星。”
“弗洛伦斯”同地球相对较近的距离给了天文学家一个进行各种观测的稀有机会。雷达科学家将获得一些高分辨率图像，这些图像可显示出小行星的表面特征。目前，人们对“弗洛伦斯”的特征所知甚少。
9月初，这颗小行星同地球的距离变得很近，当它穿过南鱼座、摩羯座、宝瓶座和海豚座时，在地球上用小型望远镜就能看见它。
在9月8日之前，天文学家将使用位于加利福尼亚州的“戈德斯通太阳系雷达”和美国国家科学基金会位于波多黎各的阿雷西博天文台来更多地了解它。
雷达图像显示，“弗洛伦斯”有两个小卫星。估计这些卫星的直径大约为100至300米。
“弗洛伦斯”呈相当圆的球形，沿其赤道有一条山脊，其上至少有一个大型环形山。雷达图像证实，该小行星每2.4小时自转一周。
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