中国大陆掀起“游学热”：低龄化是趋势 美国仍是首选

台媒称，数据显示，2016年大陆国际游学人数已达65万人次，市场规模达195亿元。学者专家指出，“游学热”与大陆国民收入增加，以及生活方式转变有密切关系；对于有意把子女送出国留学的家庭而言，“游学”往往被视为提前的体验。
据台湾中时电子报9月3日报道，不久前，一篇以《月薪三万，还是撑不起孩子的一个暑假》为题的文章刷爆大陆家长的朋友圈。文中一位在企业担任高管的妈妈感慨地说，暑期里在广州上小学的女儿，一项重大支出就是美国游学，10天花费掉2万元。此文一出，引发广泛回响，也见证近10年来国际游学在大陆发展迅猛。
新东方国际游学推广管理中心市场总监王寅指出，参与海外游学的大陆学生仍以中学生为主，随着游学低龄化渐成趋势，小学生参与游学人数也明显增长。美国依然是最热门的游学地点，资料显示2017年游学英国的学生比例有所增长，赴英美两地的游学人数占所有招生人数六成以上。
谈起“游学热”现象，21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，游学被一些大陆父母视为出国留学的提前体验。目前学校、社会教育机构也相当关注游学，包括大学寒暑假也会组织学生交换、海外游等专案，培训机构更是不断推出假期游学活动，导致家长与学生往往被游学资讯所围绕、进而心动。
另据中时电子报9月3日报道，《月薪三万，还是撑不起孩子的一个暑假》一文不仅反映出目前大陆国内上看200亿元的游学市场规模、未来可望突破千亿的研学产业，另一方面也反映出大陆部分中产阶级家庭逐渐有回归中国传统“游学”模式的趋势。
长期以来，大陆中小学生因忙于应付课业，导致社会实践缺失、综合能力偏低等问题深受诟病。2016年末，大陆教育部、国家旅游局等11个部门联合发布《关于推进中小学研学旅行的意见》，明确把“研学旅行”纳入中小学教育教学计划，也让研学产业把2017年称为“研学旅行元年”。
报道称，《月薪三万，还是撑不起孩子的一个暑假》一文呈现了一个月薪3万元的家长写出大陆父母的教育焦虑，以及社会大众对游学一事的关注，也让大陆仍在试点阶段的“研学旅行”商机乍现。
以位于山西南部小城万荣的孤峰山西麓一处名为“三益书院”的研学基地为例，日前陆续聚集来自北京、上海等地，包括教师、公务员、企业家及旅行社负责人的“研学旅行考察者”。据闻，光是今年暑期，北京、河北等地已先后有数千人来此学习体验。
“三益书院”教学部负责人庞化润表示，安排子女前来接触大陆传统教学模式成为“游学者”的家庭大多经济条件宽裕，父母以中产阶级为主，游学期间，学员们体验传统农耕、学习国学经典、游历人文古迹。对此，“三益书院”创办人李汉生指出，读书不亲临其地，很难引起内心共鸣。
迄今已创办8年，山西太原的国学“私塾”北辰学堂自2013年开始，把徒步游学视为一种传统。日前北辰学堂师生16人从太原徒步游学，沿着汾河逆流而上，前后历时8天。师生白天赶路，游历四方，夜宿农家，诵读学习，过程艰辛绝非一般学生所能想象。
北辰学堂负责人李国鹏认为，徒步游学一是让孩子们懂得感恩，感知天地自然给予人类的恩泽；再者，孩子们一路前行，认知社会、感受民情，乃是任何课堂教学，都无法提供、难得的学习机会。
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