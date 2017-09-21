外媒惊叹中国高铁全速前进：中国称第二 没人敢说第一

外媒称，随着新一代高速列车“复兴号”上月在多个主要城市投入运营，从天津火车站到北京南站的单程运行时间从此前的30分钟缩短至现在的不到25分钟。
据新加坡《海峡时报》网站9月19日报道，2015年当财务顾问王杰（音）被从天津暂时调任到北京时，他只身前往首都，只有周末才回到天津的家里。一年后，他重新搬回天津，宁可每天多花一个小时往返300公里上下班。连接两座城市的城际高铁使得这一决定成为可能，34岁的王杰说：“我女儿刚6岁，每天晚上回家，我会有更多时间陪她。”
报道称，“复兴号”动车组完全是中国自主设计和制造的，最高时速可达400公里。从9月21日开始，“复兴号”动车组将在京沪高铁实现350公里时速运营，比日本有名的新干线列车（运行时速300公里）以及法国TGV高铁（运行时速达320公里，目前世界上运行时速最快的列车）还快，使得这条中国最繁忙的高铁路线全程运行时间从6小时缩短到4个半小时。
自从北京实施世界上最为雄心勃勃的高铁发展计划以来，成百上千万中国人的生活发生了翻天覆地的变化，王杰只是其中的一员。2007年，中国在全国范围内开展了“提速”运动，2008年夏季奥运会前及时开通了国内首条高铁线路——京津城际高铁。此后，中国的高铁发展计划便马力全开、全速前进。到2016年底，中国已投入2.4万亿元人民币建成总里程达2.2万公里的高速铁路网，超过1949年中国人民共和国成立时的铁路总里程。
报道称，中国人也证明了努力自然会有回报。自2008年以来，中国高铁乘客人数平均每年增长30%，国家铁路运营商中国铁路总公司称，到目前为止中国高铁动车组发送旅客已突破50亿人次。中国铁路总公司表示，预计今年将有14.4亿人次的旅客，但选择乘坐高铁列车的人数将首次超过全国所有列车旅行总数的一半。
分析人士指出，中国高铁项目带来的最大变化是在国内旅游方面，紧随其后的是在工作方面。
高铁网规模快速扩张，如今中国各省、自治区、直辖市中绝大多数都已通高铁。现在，更多的中国人出行选择乘坐高铁而不是飞机，因为与机场不同，火车站往往靠近市中心，安全检查和上车速度更快，此外，高速铁路几乎完美的正点率与机场的高延误率形成了鲜明的对比，让很多人不假思索地选择乘坐高铁。
在天津工作的30岁胡先生回忆说，六年前，他回安徽老家看望父母要乘坐13个小时的火车，或者乘坐6个小时的飞机，坐飞机需要中转颇费时间。如今，高铁已经把这个旅程花费的时间削减到不到五个小时。
他还说，“高铁票价虽然比普通火车贵，但旅途更加舒适。如今，如果我想要去任何可以在5个小时内到达的地方旅行，我会宁愿选择高铁而不是飞机。”
报道称，这种出行方式的变化对中国航空公司造成了巨大的冲击，中国的主要航空公司近年来都受到打击。今年国航财报显示，高速铁路网的扩张对中短距离航空服务产生了重大影响。更广的网络覆盖率，更快的行驶速度，更高的发车频率和更长的运营时间”让航空公司很难与高铁竞争。
南京东南大学社会学家陈宏生（音）说，中国庞大的高铁网也预示着“高流动性时代”的到来，像王杰那样，生活和工作更加“分离”的情况正在变得司空见惯。他还强调：“在京津地区和宁沪地区，工作地和居住地分开的‘双城’家庭数量正在增加。”
中国的高铁技术已经足够成熟，成为中国“走出去”战略的重要组成部分之一，中国政府正在促进铁路技术和高铁列车的出口，提高全球竞争力和影响力。中国铁路总公司总工程师何华武先生上个月告诉《中国日报》，新研制出的“复兴号”列车将代替“和谐号”，成为将来中国主要的出口高速列车。
报道称中国的高速列车已经销往全球102个国家和地区，去年签署了高达180亿美元（约合人民币1186亿元）的高铁相关协议，较2015年增长了40％。中国和泰国已经同意建立一条经由老挝的高速铁路。此外，中国和日本都希望建设连接马来西亚吉隆坡和新加坡的350公里的高铁线路，该线的招标将在年底前进行。
胡先生说，“我曾经非常羡慕日本和台湾的高速列车，但现在我感觉我们已经超越了他们，如果我们说是第二，我认为没有人敢说他们是第一。”
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