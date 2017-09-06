中印关系大局比边境对峙更重要

中印两国领导人5日在厦门会晤。这是中印两国军队结束自6月开始的在边境附近持续70多天的对峙后，两国领导人第一次举行会谈。境外媒体称，在一个多小时的会晤中，两国领导人似乎都明显持有一种观点——中印关系的大局比边境对峙更加重要。
日本《产经新闻》9月6日发表题为《中印就维持边境稳定达成一致》的文章称，1962年中印发生边境战争后，最令人担心可能演变成双边军事冲突的问题得以和平解决。
香港《南华早报》网站9月5日发表题为《中印领导人一致同意应让争端翻篇，维护边境和平》的文章称，中印两国领导人同意两国应相互尊重、求同存异，维护好边境地区的和平安宁。
分析人士说，印度和中国已建立了一些沟通机制（包括边境官员和军官之间的热线），并已就处理边境突发事件的某些重要原则达成了一致，比如不向边界对面开火等。
但上海国际问题研究院南亚研究中心主任赵干城表示，仍有一些问题需要解决。“边境划界问题仍未解决，”他说，“但是，沟通机制有助于防止突发事件升级。”
《印度斯坦时报》网站9月5日发表题为《印中不只存在边界纠纷，伙伴关系意义更大》的社论称，在于厦门举行的一个多小时的会晤中，中印两国领导人似乎都明显持有一种观点——中印关系的大局比边境对峙更加重要。中印一致认为应当把洞朗和类似的边境事件作为可以管控的问题，而不是当做两个亚洲大国双边关系中的一个致命缺陷。
社论称，金砖国家峰会表明，中印关系除了在一些无人居住的山区的争端，还有更重要的内容。厦门峰会延续了新兴经济体的传统，旨在形成一种可以让它们在规则制定和国际机构中拥有更大发言权的国际秩序。它还邀请了其他一些新兴经济体参加会议，这表明金砖国家概念对其他一些国家也具有吸引力。
值得注意的是，联合声明毫无保留地提到几乎所有重大的国际冲突，它们对世界稳定都产生了影响。
文章称，很难看到印度和中国成为亲密的朋友，但是它们也不必成为你死我活的竞争对手。中印双方通过在不动一枪一弹的情况下解决洞朗危机、并延续了高层会晤，这表明随着它们双双崛起，加强合作减少冲突的潜力仍然巨大。
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