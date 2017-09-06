歼20战机换装国产新发动机：对俄发动机依赖减弱

英媒称，中国的论坛上出现一些图像，似乎显示中国“第五代”战斗机歼-20可能安装了新的涡轮风扇发动机。
据英国《简氏防务周刊》网站9月5日报道，图像显示发动机有改装过的喷嘴，很可能是为了获得推力导航，这种推力导航可能为新版本的成飞集团歼-20战斗机提供动力。
报道称，图像中的涡轮风扇发动机最明显的可见特征包括尖头喷嘴瓣，设计功能是提升隐形性：该特征是美国普拉特－惠特尼飞机制造集团F-135涡轮风扇发动机的特点，F-135涡轮风扇发动机是洛克希德－马丁F-35联合攻击战斗机的发动机。
中国沈阳黎明航空发动机集团的WS-10“太行”发动机是歼-20战斗机样机的发动机，歼-20战斗机的生产版本的发动机似乎是俄罗斯土星科研生产联合体的AL-31FN涡轮风扇发动机，导致有人担忧中国唯一的“第五代”战斗机可能需要依靠俄罗斯的发动机及相关技术。
报道称，出现的图像看起来显示歼-20战斗机安装了新的排气管，这意味着中国可能还在尽全力为歼-20战斗机寻找最终的国产发动机。但是，随着中国按部就班积累相关的经验并发展技术，中国对俄罗斯AL-31FN涡轮风扇发动机和RD-93发动机的依赖性看来正在减弱。
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