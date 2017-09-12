新加坡总统选举委员会仅发出一份参选资格证明

新加坡选举局11日晚宣布，总统选举委员会只发出一份参选资格证明。这意味着，2017年新加坡总统选举基本已成定局，前国会议长哈莉玛·雅各布将当选总统。
据《联合早报》报道，哈莉玛当晚18时已抵达选举局领取参选资格证明。
选举局说，共有五人递交了参选资格证明申请书，其中三人表明其自身属于马来裔族群。族群委员会已决定将会向这三人发出马来裔族群身份证明。而总统选举委员会则决定仅发出一份参选资格证明。
据了解，有意参加本届总统选举的人士必须在13日提名日前获总统选举委员会发出的参选资格证明、族群委员会发出的族群身份证明和政治捐款证书全部三份文件才能获提名资格。
当地媒体报道称，哈莉玛以外的两位声明自己属于马来裔族群的申请人都透露自己没有收到参选资格证明。
本届总统选举是只向马来裔族群开放的保留选举。新加坡总理李显龙上月28日颁布民选总统选举令状并宣布9月13日为民选总统选举的提名日。如果哈莉玛13日到总统选举提名站提交提名表格的程序顺利的话，她将直接当选新加坡首位女性总统。（新华社）
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