“中文热”席卷英国 前首相呼吁“弃法语学中文”

台媒称，英国因为地理位置原因常能接触到欧陆语言，在许多学校，法语是必修语言，学习德语、西班牙语也不少见，但近年来，学习中文俨然成为新趋势。许多父母认为，中文是非欧系语言中最重要的语言，足以影响孩子的未来。
前首相吁弃法语学中文
据台湾联合新闻网9月4日援引“中央社”报道，近期调查超过1000名有18岁以下孩子的英国父母发现，在非欧系语言中，父母最希望孩子学习中文。超过半数父母认为，学习中文有助孩子未来事业，也能开阔视野，接触多元的中华文化。
调查显示，父母认为最重要的语言依序为法语、西班牙语、德语、中文，阿拉伯语和日语并列第五。
然而，英国前首相卡梅伦曾呼吁英国学童“不要再学法语了，改学中文！”卡梅伦引用前南非总统曼德拉的话称“假如你用一个人听得懂的语言和他说话，会进入他的脑海里；假如你用他的语言和他说话，会进入他的心里”。
卡梅伦说，“我希望英国和世界上成长最快速的经济体连结，这包括我们的年轻人要学习语言，明天才能在商场上运用。当现在还在学校的孩童出社会时，中国会变成世界最大经济体。所以是时候把眼光从传统的法语和德语放得更远，让更多孩童学习中文。”
伦敦大学推广中文教学
伦敦大学学院教育研究院去年9月发起推广中文教学的Mandarin Excellence Programme（MEP）是英国首见，计划欲在2020年培养出至少5000名中文流利的年轻人，参与计划的孩童平均每周会上8小时中文课，其中4小时是在学校上课，与目前学习第二外语的孩童每周仅上1至2小时外语课程相比是相当显著的成长。
报道称，虽然在英国学习中文的人数在过去10年逐年上升，但参加中文检定考的人数和其他语言别相比仍显不足。去年约有4000人参加GCSE中学考试中文科，相较下有超过14万人参加法语科考试。实际上，令人意外的是，学习外语并不是英国人的强项。
根据英国文化协会调查，有四分之三英国人无法用第二外语和人交谈，这其实不利于经济发展。调查也发现，有超过一半（58％）英国人后悔在毕业后就把第二外语忘光光。
为此，英国文化协会曾力推学习语言运动，希望激励使用强势语言的英国人，多去思考学习第二外语的重要性。
线上中文课大热
根据歌德学院调查，73％英国人想要学第二外语，但最主要的障碍在于没时间（47％），另有44％的人认为花费太高。
报道称，就读英国的外语补习班所费不赀，一对一家教每小时以40英镑（约合338元）起跳。但其实在科技发达的现代社会，时间和金钱都不是借口，在英国，有许多免费又创新的方式可以学习外语。英国广播公司（BBC）就推出了免费线上中文课程，从最基础的四声开始教起，有清晰的真人发音，以及生动的情境教学，可以在短时间内学好所有问候语。此外，大陆的孔子学院在英国也扎根颇深，有29所孔子学院和148间孔子学堂，推广中文和中华文化。
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