德国外长呼吁中国应遵循“一个欧洲”原则 中方“感到吃惊”

德媒称，德国外交部长加布里尔8月30日在巴黎表示，面对美国将重点转向亚洲以及中国影响力的日益扩大，人口不断萎缩的欧洲要想保持其影响力，就必须保持团结。加布里尔对各自为政的民族主义发出警告。他说，面对英国即将脱欧对欧盟国际地位和未来活力造成的威胁，欧盟更应当努力在国际舞台上扮演更为积极的角色。
据德国之声电台网站8月30日报道，加布里尔是在出席于巴黎召开的法国驻外使节会议时发出上述呼吁的。加布里尔说：“如果我们的子孙后代希望能在世界上发出自己的声音，那将只能是欧洲共同的声音。”
报道称，加布里尔呼吁欧洲人必须尽快制定出共同的对华战略。他说：“如果我们不能制定出共同的对华战略，中国就将成功地分化欧洲。”
加布里尔表示，有16个欧洲国家，其中包括欧盟成员国，加入了中欧间建立的16+1合作框架。加布里尔认为，中国的影响力已经扩展到欧洲的日常政治生活中。他表示，有关海牙仲裁庭就南中国海作出的裁决就足以说明问题的严重性。加布里尔说，欧盟成员国未能团结一致就这项裁决发表共同立场，因为有些成员国不愿意因此得罪中国。比如，希腊就没有投赞成票，因为该国不想因此影响到中方对比雷埃夫斯港的投资。
针对德国外交部长的发言，8月31日中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示：“我看到有关报道，对有关言论感到吃惊。希望有关人士能澄清一下什么是“一个欧洲”的概念？在欧盟成员国内部对于“一个欧洲”的提法是否有共识？我相信，有关“中国试图分化欧洲”的言论并不代表欧洲绝大多数人的想法。”
她还说：“欧盟是由主权国家组成的地区组织，本身并不是一个主权国家。其他国家与欧盟机构及各成员国发展关系是并行不悖、互不矛盾的。事实上这也是客观现实。”
另外，她表示：“中国一贯坚定支持欧洲一体化进程。不知欧方有关人士能不能列举出有哪些国家比中国更加持续、坚定、无条件、无论公开还是私下都支持欧洲一体化进程？中国一贯高度重视发展与欧盟的关系。在当前欧盟内部面临各种问题的情况下，我认为中国对欧洲一体化进程的坚定支持更显得难能可贵，欧方对此应感到珍惜。希望有关人士以客观、开放而非零和的心态看待中欧关系，不要再发表此类无助于互信与合作的不负责任言论。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost