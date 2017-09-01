印度“重拳”改革陆军架构：近6万官兵岗位调整

英国《简氏防务周刊》网站8月30日发表题为《印度陆军将进行重大架构改革》的报道称，印度国防部已宣布，将在未来28个月对兵力高达120万的该国陆军进行一场全面的组织架构改革，以强化陆军战斗力、优化陆军资源以及提升陆军整体效率。
根据印度新闻信息局8月30日发布的一项声明，印方提出的改革措施包括将5.7万名军官、初级军官、普通士兵以及文职人员岗位重新调整为承担作战任务，改革措施还涉及优化印度陆军的通信机构。改革定于2019年12月完成。
印度新闻信息局称：“印度陆军的架构调整旨在通过军官、初级军官和普通士兵提升作战准备，以加强战斗力。”
陆军各分支的文职人员岗位也将被重新调整，以提升效率。
此外，印度陆军大量先进的基础实战培训部门也将被精简，预计其数量将被合理调整。
同样，印度陆军的补给和运输部门也将进行架构改革。
印度陆军所有39个军队农场将在今年10月前关闭。这些农场130年前由英国人开建，旨在奶品匮乏时为军队提供牛奶。设在非作战区域的印度陆军邮政设施也将被关闭。
这些计划之中的改革源于谢卡特卡尔中将牵头的一个11人委员会，在2016年12月递交给印度政府的一份报告。
此前，该委员会的任务包括：加强印度陆军作战能力；节省开支；通过减少每名作战士兵所需后勤人员的数量、以提升前线士兵与后勤士兵数量之比。
该委员会给出了99项改革建议。在与印度陆军协商后，印度国防部长阿伦·贾伊特利采纳了其中65项建议。印度国防部称，这些改革措施将依计划进行。
印度陆军的资源及部门优化改革拖延已久。印度陆军最近举行的会议着重讨论优化陆军规模。印度陆军被认为是世界上前线士兵与后勤士兵数量之比最低的军队之一。
军事分析师卡普尔称：“改革印度陆军架构的举措十分必要。自印度70年前独立以来，印度陆军的架构大体上延续了英国皇家军队的组织架构。”他说，印度陆军许多部门均为重复设置，急需改革。
《印度时报》网站8月31日报道称，印度政府已经批准一系列陆军改革措施，让总兵力约120万的陆军裁减一些无关业务，提升作战能力，但暂时搁置任命三军总指挥和设立综合战区司令部等重大防务改革措施。
印度国防部长阿伦·贾伊特利8月30日表示，谢卡特卡尔中将委员会提出的65条建议意在“提升军队作战能力，重新调整防务开支”，这些建议将在计划于2019年底完成的防务改革的第一阶段实施。
贾伊特利说：“这可能是印度独立后最大的防务改革之一，已与陆军进行过协商。”
军方已经开始着手采取一些措施，决定在一定期限内关停39个军队农场，这些农场总面积超过两万英亩（1英亩约合4000平方米），拥有约2.5万头牲畜。关停军队农场可把原有土地用于训练、行动以及其他目的。但这个决定在过去30多年迟迟未能落实，而且陆军自己也曾在2012-2013年度提出这个目标。
规模仅次于中国和美国排名世界第三的印度武装部队还需紧急推动更多类似改革措施，改进战斗部队和后勤人员的比例。
消息人士说，该委员会有关任命一位四星将军或三军总指挥的建议暂时没有得到采纳。这位总指挥充当“总协调人”的角色，协调军方与文职部门的关系，但不影响现有陆、海、空各军种总司令的行动指挥权。与此同时，该委员会还建议，重点讨论设立综合战区司令部的必要性。
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