金砖峰会成中国主场外交重头戏

境外媒体称，被视为是十九大前中国最重要主场外交活动的金砖会晤，9月3日将在厦门登场，国家主席习近平将发表开幕式演讲并主持对话。
完善全球治理方案
据《香港经济日报》8月31日报道，外交部8月30日举行吹风会，表示习近平将主持会晤和对话会，并会在金砖国家工商论坛开幕式上发表主旨演讲。
除中国、俄罗斯、巴西、印度及南非这金砖五国外，埃及、墨西哥及泰国等国领导人也将出席峰会。外交部长王毅在会上透露，各国领导人将通过《领导人厦门宣言》，就加强经济合作、完善全球经济治理、维护国际和平稳定等发出积极讯号。
分析指出，中方将借此次会晤继续批评贸易保护主义，力推“一带一路”倡议，并试图为完善全球治理提供中国方案。
另据台湾《旺报》8月31日报道，金砖五国会晤于9月初登场。王毅借媒体专访强调，期间中方将举办“迄今规模最大的金砖国家工商论坛”。
王毅表示习近平将出席工商论坛开幕式并发表主旨演讲。
王毅说，9月4日，习近平主席将主持召开领导人小范围会议、大范围会议。大范围会议上，各国领导人将通过《领导人厦门宣言》，系统反映五国领导人重要共识。
“金砖+”模式造福全球
据香港《信报》8月31日报道称，这次获邀出席的五国分别来自非洲（埃及、几内亚），亚洲（塔吉克斯坦、泰国）和北美洲（墨西哥），均有其独特地缘政治地位，主席国中国的邀请考虑和具体操作引起外界关注，中方则表示金砖国家峰会通过“金砖+”模式来扩大金砖“朋友圈”。
中国外长王毅8月30日强调“金砖国家不是封闭的俱乐部，金砖合作的影响也远远超出五国范畴”。“金砖+”的宗旨是加强金砖国家与其他新兴市场和发展中国家的对话合作，推动建立更广泛伙伴关系，促进更大范围的共同发展繁荣，造福全球经济与民生。
这与习近平此前提出的“构建人类命运共同体，实现共赢共享”一致。“金砖+”模式将让愈来愈多新兴市场和发展中国家参与合作，意味着金砖国家合作机制“扩容”，促进发展中国家联通互动，推动新一轮全球化进程。
报道称，埃及占据欧亚非洲战略要点，塔吉克斯坦是中亚缓冲区，墨西哥毗邻美国，泰国与中印渊源深远。俄罗斯战略研究所经济研究中心副主任卡拉塔耶夫认为，这种环环相扣的合作机制，有助于解决地区主义与多边合作之间的矛盾，促进世界经济自由化。
金砖银行惠及民生
另据印度报业托拉斯网站8月30日报道，在金砖国家领导人第九次会晤开幕前夕，金砖国家新开发银行8月30日批准为中国、印度和俄罗斯的可持续发展项目提供14亿美元贷款。
金砖国家新开发银行8月30日发布新闻稿表示，银行董事会已批准了这三个国家的4个基础设施和可持续发展项目。
行长孔达普尔·瓦曼·卡马特说：“今天批准的4个项目既完全符合成员国的国家发展议程，也完全符合新开发银行为金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家基础设施和可持续发展调动资源的宗旨。”
他表示：“新开发银行致力于进一步加强我们与所有成员国的伙伴关系，形成一个强大而富有活力的惠民项目管道。”
报道称，金砖国家新开发银行成立于2014年，初始资金1000亿美元，由五个金砖国家共同出资。
据俄新社8月30日报道称，金砖国家新开发银行董事会8月30日批准向中国、俄罗斯和印度的4个新项目发放总额14亿美元的贷款。俄罗斯将获得4.6亿美元，用于在“2013-2020年司法制度发展”联邦目标计划框架内发展基础设施并推广信息技术。
报道称，此外，该银行向中国湖南省完善洪水监控系统和改善水质项目贷款20亿元人民币。还为中国江西省通过技术升级推动节能减排和再生资源回收利用项目贷款2亿美元。印度政府获得4.7亿美元贷款，用于落实印度农村饮用水供应项目。
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