巴基斯坦从俄罗斯购买4架先进武直 回应美售印先进武器

伊朗新闻电视台网站8月30日发表了题为《巴基斯坦从俄罗斯购买4架武装直升机，准备扩大双边军事关系》的报道。
根据一项似乎是为两国更广泛的军事关系铺路的协议，巴基斯坦从俄罗斯购买了4架先进的攻击直升机。
据巴基斯坦国防出口促进组织称，根据今年在俄罗斯国际军事-技术论坛上最终敲定的一项价值1.53亿美元的协议，莫斯科向巴基斯坦交付了俄罗斯米尔设计局研发的米-35M攻击直升机。
两方在2015年8月首次讨论购买该直升机的问题，后来，2016年6月巴基斯坦时任总参谋长拉希勒·谢里夫访问莫斯科时双方就合同内容达成一致。
巴基斯坦国防出口促进组织的瓦希德·蒙塔兹准将对记者说，伊斯兰堡准备根据巴军方对该直升机的使用体验，从俄罗斯购买更多军用装备。
这一协议是在俄罗斯正式取消对巴基斯坦的武器禁运3年后达成的。自苏联-阿富汗战争以来，俄罗斯一直对巴基斯坦实行武器禁运。
过去几年美巴关系动荡，华盛顿无数次扬言因伊斯兰堡支持某些恐怖组织而切断对它的军事援助，这使得后者开始转向莫斯科。
巴基斯坦对俄罗斯技术日益感兴趣在今年初变得显而易见，当时有报道指出，伊斯兰堡有意购买俄罗斯的S-400导弹防御系统及其他军用装备。
一位没有透露姓名的巴基斯坦军官2月对俄罗斯国家媒体说：“俄罗斯拥有很好的坦克、直升机、电子装备和防空系统，巴基斯坦可能会考虑购买。S-400防空导弹价格很高，这将取决于我们的预算。”
印度与美国新兴的军事合作也在巴基斯坦向莫斯科倾斜上起到一定作用。
作为巴基斯坦的宿敌，印度与美国达成了一项价值20亿美元的协议，购买22架无人机。华盛顿还同意向新德里出售C-130J“超级大力神”运输机和C-17“全球霸王”运输机以及波音P-8I“海神”海上巡逻机。
这些协议也减少了俄罗斯在印度的市场份额，进一步巩固了巴基斯坦作为一个可行的军事伙伴的地位。
在美国总统唐纳德·特朗普任内，这一合作预计会加速。特朗普一再指责巴基斯坦藏匿恐怖分子。
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