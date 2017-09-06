各国创业者应来中国找创意：庞大市场提供创业沃土

香港《南华早报》网站9月5日刊登作者阿曼达·李（音）撰写的文章称，几十年来，世界各地有抱负的企业家都将目光投向硅谷，为下一个好的科技创意寻找灵感。而在太平洋的另一端，中国正在积极鼓励创业，但对于思想开放的人来说，中国的吸引力有限。现在，一些富有冒险精神的企业家不再排斥中国，他们在中国看到了机会。
文章称，中国这个拥有超过7.5亿互联网用户的市场和各种风险资本为初创企业提供了沃土。
表情云的创始人格兰特·朗（音）是这样的企业家之一，他在硅谷出生并成长。去年底，他搬到上海并创立了一家为中国消费者提供定制数字表情的公司。中国人使用的一系列数字通信工具与世界其他地方的通信工具有所不同。
格兰特·朗说：“中国封闭的互联网生态系统是一个挑战，但现在却成为我们的优势。”表情云为一众中国数字通信工具提供解决方案，包括腾讯旗下的QQ，这个通信应用软件每月用户超过8亿人。
格兰特·朗说：“在中国无法使用‘脸书’和‘推特’。这就给我们提供了一个机会，让我们能以西方视角制作符合中国数字通信需求的产品。”他还说，中国庞大的人口数量意味着，即使只做中国市场，也可能取得成功。
文章称，实际上，互联网生态常常成为中国科技和创新背后的推动力量。
举例来说，得益于世界最大的电子商务市场，在网购应用和移动支付方面，中国已成为世界领军者。在移动互联网应用领域，中国科技企业也处于世界领先地位，消费者只需在智能手机上简单操作，就能订餐或租用自行车。此外，作为全球第二大经济体，中国正加大力度通过为科技行业提供优惠政策和减税政策，以便打造下一个硅谷。
业内人士说，过去10年间，中国的互联网生态让百度和腾讯等中国内地互联网巨头发展到今天的规模。
北京大学投资学教授杰弗里·托森说：“现在，中国互联网企业可以凭借自身实力与外国互联网企业竞争。”
托森说：“我认为，‘脸书’在今天的中国很难走远，包括苹果和三星在内的大多数外国智能手机企业都在艰难地与中国对手竞争。”
托森说：“在去年滴滴与优步的竞争中，滴滴在几乎没有受到政策保护的情况下取胜。中国互联网企业可以在公平竞争中打败对手。”
文章称，无论是在国内，还是在国外，对中国初创企业的投资正稳步增长，能够获得资金仍是吸引企业家的主要因素。今年以来，全球已有41家科技企业达到“独角兽”规模。根据美国CB风险投资公司的定义，“独角兽”是指估值至少为10亿美元的私营企业。今年中国诞生了15家“独角兽”企业，而欧洲只有5家“独角兽”企业诞生。
CB风险投资公司数据显示，中国科技巨头百度、阿里巴巴、腾讯与京东为46%的中国“独角兽”企业投资。
计算机专业毕业的易景平（音）两年前在北京与人联合创立了一家经营零售折扣平台的公司。他说希望自己创业。他说：“北京的创业条件再好不过了。我身边有许多朋友都取得成功。要获得资金很容易。”
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