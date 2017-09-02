美智库报告称，中国科技创新存“虚胖”隐忧

华盛顿—总部位于华盛顿的智库战略与国际研究中心周二发布一份报告，剖析了中国近十年来的创新水平。
这份名为《科技胖龙—中国创新力基准报告》的文章指出，总的来说，过去十年中国的创新力正在逐年增加，将中国与其他发展中经济体分隔开来。然而中国仍然与世界最发达经济体的创新能力有所差距。
报告的作者斯科特·肯尼迪表示，他给报告起这个特别的名字有他的蕴意。
他说：“中国还不是一个科技超级大国。我称中国为“科技胖龙”的原因就在于，中国花费了很大的人力、资源、金钱、时间和政府政策在创新上，但是这个创新的效率不高。由于投资消化力、动能的不足，所以我决定称中国为“科技胖龙”。”
虚胖在哪里呢？斯科特指出，第一个需要注意的问题就是中国在研究与开发上投入的比例。报告指出，中国花费在研发上的经费处于历史最高水平，并且除了投资大型企业，中国的投资资金也向中小型企业倾斜。然而，斯科特指出，中国的投资有一个问题，那就是85%的资金都集中在开发上，而鲜有资金用于基础的科学研究。
目前中国的投资环境也更为鼓励能被迅速用于商业开发的投资项目。
根据2015年中国国家统计局的数字，当年2090亿的研发资金中，只有5%用于基础研究，10.8%用于应用科学研究，而84.2%的资金都投向了已有技术的商业开发。
他说：“我认为如果中国不将更多的资源转移到基础研究并增强其教育质量，那么在科研发展的改善阶段他们会做得很好，但是无法站到创新的前沿。”
与此同时，与过去忽略知识产权和专利的做法相比，中国现在申请专利的数字直线上升。与2000年只有17万个专利申请相比，2015年中国国内有高达280万个专利申请。华为公司更成为了世界上申请专利最多的公司。
然而这也存在一些问题。报告指出，2015年只有21%批准的专利是创新专利，其他均为设计专利，这类设计专利需要的审查远远不如创新专利。与此同时，中国专利的价值不高。在2015年，中国专利创造的收入为17.5亿美元，相比之下，美国在2012年（目前能得到的最新数据）专利创造的收入为1152亿美元。报告指出，美国经济的规模为中国的六倍，但是专利创收率在中国的100倍以上。
报告另外指出，中国目前在创新领域采取的是科技民族主义，那就是在牺牲外国科技企业利益的条件下保护本国企业。
肯尼迪说，外国科技公司在中国面临巨大挑战。他们在技术上比中国的竞争者要高，并且如果能够得到市场准入，可能会改变中国市场。但是与此同时，中国政府和中国公司将设法得到这些技术，他们拥有一个最大的筹码，那就是中国巨大的市场。
肯尼迪说：“外国公司要自己决定他们能够牺牲什么，想要在哪个方面合作，这对于每个公司来说都是不同的商业决定。我想大多数科技公司会愿意提供第二级的技术，但是或许不愿意提供最领先的技术。他们也在向美国政府施压，看看能不能通过政治手段来让中国放松限制。”
美国政府与中国打交道有三个途径，肯尼迪解释道，一是通过多边机制，二是双边对话，第三就是在情况不妙时单边的惩罚措施。他说，川普政府更多的是在使用第三个方式，这实际上效率很低。他表示，这也不能让中国政府停止对想要进入中国市场的美国公司提出要求。
总体来说，报告将中国的创新领域的成绩归纳为“还不赖”。从负面的角度来看，中国在创新领域投入了大量人力和资金，但是效率不高，还远远不能被称为高科技领袖。而从积极的角度来看，中国通过其强力的制造业和巨大的市场提供的机会在创新领域一点点地积累着进步.
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