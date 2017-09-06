无人机在保险公司找到“工作” ：可简化程序减少成本

西媒称，无人机的摄像头能够帮助完成各种不可能的任务，比如在深山寻找失踪登山者，管控边境，以及统计农作物产量等。这项技术对很多行业来说都是革命性的，它们开始考虑如何将无人机为其所用，保险公司便是其中之一。
据西班牙《国家报》网站8月29日报道，越来越多的保险公司正借助无人机简化工作，更精确高效地完成任务，并减少时间和成本。法国安盟保险集团创新部门负责人菲利普·韦萨克表示：“最重要的是节省成本，达到这个目标后，我们就能降低价格，同时为客户提供更好的服务。”
一年多以前，这家最擅长农业保险服务的百年企业开始使用无人机，这个“新员工”令公司非常满意。此前，公司在测量遭自然灾害破坏的农田面积时很伤脑筋。韦萨克指出：“以大片的玉米地为例，你可能需要一整天时间进去测量，然后得出一些不太精确的数字。”
安盟保险集团拥有一个20多人的专业团队，利用无人机对土地进行航拍，然后只需5分钟就能将照片传输到电脑上。利用这一便捷的方式，公司能够非常准确地了解受损土地的面积。韦萨克表示：“对农民来说，我们尽快进行理赔对他们至关重要。在新科技的帮助下，我们得以畅通无阻地展开工作。”
显然，利用无人机测量受损面积并不局限于农业领域。安盛保险还将其用在了火灾损失评估上，避免了派员现场查勘面临的风险。苏黎世保险公司则利用无人机对投保房屋的屋顶进行拍摄，再利用人工智能软件评估风险并预估维修费用。苏黎世保险公司西班牙分公司市场部负责人何塞普·马内尔·埃希多指出：“我们这个行业从来都不被认为具有先驱精神，甚至有些保守。但创新正在站稳脚跟。”
有观点认为，无人机的出现会威胁保险业人员的就业。但美国律商抵押资产研究所的一份报告显示，38%的保险公司在某些情况下不会派人员现场查勘。埃希多认为，至少在目前无需多虑，“专业人员的职能不会消失，工作效率却可以大大提高”。
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