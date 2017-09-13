中国力推住房租赁为楼市降温 社会成见是最大障碍

据《印度教徒报》网站9月10日报道，事实上，政府本身也在参与租房业务，购买空置的公寓并将它们变成廉租房。官员们还要求将部分新增住宅用地专门用于建设租赁住房。房地产开发商也纷纷搭上这班车。例如，万科集团计划将出租公寓增加到15万套。
报道称，房屋租赁市场的宏观经济效益也许不大，但房地产过度投资的风险却是显而易见的——它常常成为金融危机的前奏。在中国，收入与房价之间日益扩大的差距是一个一触即发的问题。中国领导人在去年12月的一次讲话中曾警告说，房子是用来住的，不是用来炒的。
根据房天下网站的数据，现在北京一套普通两居室住房的价格在90万美元左右。当地居民的平均年收入为1.6万美元。可是人们仍在继续买房，尽管单是首付款就可能花光一个大家庭的所有积蓄。这样的差异催生出了“蚁族”：一大群心灰意懒的高校毕业生蜗居在没有窗户的仓库里，为了存钱而拼命工作。
根据穆迪公司的数据，中国家庭负债——主要是房贷——占国内生产总值（GDP）的比重已经升至42%。由于买房需要花掉较大一部分收入，中国家庭会挪用购物预算中的资金，因此在中国经济中，消费占GDP的比重已经降至37%。如果政府希望中国变成一个发达的消费经济体——它非常希望如此——就需要将这一比重大幅提高23个百分点，才能达到世界银行公布的发达国家平均水平。
中国社科院的数据显示，中国只有9%的城镇居民家庭通过租赁市场解决住房需求，即便与住房自有率较高的东欧前社会主义国家相比，这也是不同寻常的。这也是极为低效的，因为许多城市拥有需要几十年才能消化的房地产库存，此外还有大量已经售出但闲置的房屋：没有房产税意味着闲置房产不用付出任何代价。一旦让这些房产进入租赁市场，将给房屋所有者带来经常性收入，并给租赁价格带来下行压力，缓解较低收入租户的困难。
报道称，租房也能促进劳动力流动，而这正是中国所需要的，不但对数以百万计的需要走出“锈带”地区的企业下岗职工来说是这样，对熟练劳动力而言也是如此。即便是这样，快速推广租房也会引发强烈反应。房地产业的终端需求对中国的GDP贡献巨大，而它的主要推动力来自新房建设而不是房屋租赁。
当中国房价在2014年和2015年出现回落时，中国的经济表现也有所滑坡。如果推广租房真的能够减少炒房而使房价下跌，那么可能会产生严重的经济影响。地方政府会予以反对。它们的财政收入仍然依赖土地出让，而且许多地方政府是“户口”制度的坚实捍卫者。这一制度使得外来人口无法享受医疗、教育等服务，除非他们购买房产。
报道称，然而，社会才是最大的障碍。中国有许多家长不让女儿嫁给没房的男子。对老百姓来说，其他任何类型的资产都不曾带来像房产一样稳定的回报。他们认为买房是最靠谱的投资。唯有一次大崩盘才可能让他们转变看法。在那之前，他们将依然不愿租房。
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