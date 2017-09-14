美媒看好中国经济前景：人民币大幅升值 政策选项增多

美媒称，中国经济前景的好转部分体现在货币上。最近几周，得益于对中国经济前景的信心增强，人民币大幅升值。
据美国《纽约时报》网站9月12日报道，人民币币值11日达到一年半以来的最高。中国的经济数据表明，增长继续保持在即便没那么令人兴奋，也颇为平稳的速度上。股市也在回升中。投资者和经济专家表示，中国为保持经济处于可控状态而采取的行动恢复了对中国管理经济的一些信心。
报道称，人民币是中国经济健康的一个衡量标准，在经济繁荣时期，人民币主要是升值。
随着不断上涨的房地产价格消除了投资者对中国房地产开发企业健康状况的担忧，股市也开始从两年前的崩盘中恢复。此外，有弹性的经济增长表明企业利润可能会增加。
中国货币升值表明投资者不像之前那么担心了。在去年年底跌至近7元人民币兑1美元后，人民币汇率逐步反弹。11日上午，中国央行发布的汇率略高于6.5元人民币兑1美元，这是自2016年5月以来的首次。
对中国的货币“市场从看跌大幅逆转”，德国商业银行新加坡办事处的经济学家周浩说。
其他货币走势，尤其是美元，是人民币升值的原因之一。随着美联储因为美国经济的增长不及预料的有力而迟迟不愿加息，加之通货膨胀尤其低于预期，导致美元贬值。
终于开始从全球经济危机中复苏的欧洲，过去一年里欧元兑美元大幅上扬。因此，尽管人民币兑美元升值，但兑欧元却贬值了。这降低了人民币升值对出口商品的中国工厂的影响，因为人民币升值会削弱它们的竞争力。
报道认为，中国也许能从自己的货币升值中获得一些政治益处。特朗普一直以来批评中国的经济政策，指责北京“操纵货币”，保持低价——这项指责不是事实。“如果美元在贬值，中国有很多轻松的政策选项，”前美国财政部副助理部长、现外交关系协会中国问题专家布拉德·W·塞策说。
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