日媒称中国调整中间价计算方法或有助人民币升值

《日本经济新闻》网站9月12日刊发题为《中国有意打造“强势人民币”？》报道称，人民币兑美元汇率自2017年初以来的涨幅达到6%。除了美元贬值和坚挺的中国经济之外，作为人民币升值的因素，不容忽视的是中国人民银行（央行）每天早上发布的中间价。
这一中间价对人民币汇率的影响力巨大。中国央行5月中旬调整了计算方法。
以前是参考“前一日收盘价”以及由美元、欧元和日元等构成的“一篮子货币”的两个指标来决定。具体来说，就是计算人民币兑美元汇率在多大程度上波动，才能使人民币对“一篮子货币”汇率保持稳定。
例如在“美元占70%、欧元占30%”的一篮子货币中，欧元兑美元汇率1日升值10%的话，由于“一篮子货币”换算为美元为升值3%，那么人民币兑美元也要升值3%。将3%的波动幅度加上前一日收盘价，就是当日的中间价。
而5月中国进行了修改。首先，使白天的汇率波动很少反映到次日的中间价上。在抑制白天交易的影响的基础上，从“一篮子货币”导致的波动幅度来看，如果是人民币升值，将比人民币贬值更加突出地反映。也就是说，如果欧元和日元对美元升值，人民币也将随之升值，但对美元贬值时，人民币则很少随之贬值。由此，中间价变得容易提高，但不容易下跌。
从5月中旬到9月8日的这段时期来看，中国央行发布的中间价高于前一日收盘价的比率达到76%。这一比率与2017年初至5月中旬的63%相比大幅上升。
日媒称，中国希望通过打造“强势人民币”，但对于人民币的迅速升值，目前也显现出警惕感。
报道称，中国为了实现在经济规模上尽快追赶美国，被认为正着力打造强势人民币。中国媒体也表示，做空人民币的海外投机资金已经承认失败，正在鼓动人民币升值。
不过，人民币迅速升值对中国的出口将构成沉重压力。根据中国政府9月8日公布的数据，以美元计算，8月份中国出口较去年同期增长5.5%，进口增长13.3%，出口增速低于7月份水平，也略低于此前预期，而进口则明显高于预期。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost