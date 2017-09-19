中国股市更注重基本面趋向成熟 表现远超债市

美媒称，中国经济或许表现出降温迹象，但在金融市场上，看涨信号依然很明确。
据彭博新闻社网站9月15日报道，自2015年起，中国内地的股市表现远远超过公司债市场。投资者认为，在北京的去杠杆行动持续限制债市发展的同时，经济势头将支持企业盈利。
报道称，中国央行收紧流动性（这是中国为控制信贷增长采取的举措之一）的影响，首先反映在债券市场，一项有关中国主权债券的指数预计将连续第4个季度下跌。与此同时，上证综指却丝毫未受影响，最近3个月的表现有望实现近两年来最佳。
北京星石投资管理有限公司首席策略师刘可说：“政府对抑制过度借贷的重视已经成为新常态，因此，债券作为一种资产类别将不会有大的机会。”
今年4月份，中国领导人提出防控金融系统风险后，中国加强了去杠杆努力，这些行动起初对股市和债市都形成了压力。然而，在过去3个月里，股市开始反弹——这在一定程度上得益于人民币再次升值，而债市的压力却越来越大。
报道称，中国政府实际上在一年前就开始收紧货币政策，当时央行提高了短期融资和现金外流成本。这些措施于去年12月引发债市暴跌，市场至今仍未恢复元气。连续4个季度的下跌很可能使彭博中国本币主权债券指数出现自创建以来时间最长的下跌期。
浙商基金管理有限公司固定收益部门负责人叶予璋说，这样的下跌并非过度反应。他说：“经济比两年前要好，但收益率却处在同样的水平。此外，流动性将不会像之前一样宽松。”
作为中国市场现金水平重要指标的7天期回购利率目前为2.91%，远高于去年2.37%的平均值。中国政府债券基准收益率目前接近2015年4月以来的最高水平，与其他新兴市场形成鲜明对比，这些市场的政府债券基准收益率一年来持续下降。
报道称，股票和债券的分化或许是中国市场成熟的标志，中国股市比过去更注重基本面。虽然廉价资金的涌入造成了2015年股市的繁荣和泡沫，但流动性转变对股市的影响正在变小。中泰证券分析师在9月7日的一份报告中说，随着中国资产的整体扩张，投资者如今更为关注估值。
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