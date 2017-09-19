要应聘先玩游戏？人工智能带来人才选拔革命

西媒称，本月初，4个刚从大学毕业的年轻人开启了他们在联合利华西班牙分公司的职业生涯。他们是这家跨国企业推出的“未来领袖”计划的参与者，今年春天从3000多名候选人中被挑选了出来。他们之所以被选中，不是因为有漂亮的学历，也不是因为此前已有工作经验，而是因为在玩12种网络游戏时展现出了过人的技巧。最重要的原因是，在这4人接受的数字化测试中，一个人工智能程序确认他们具备与众不同的能力和潜力。
据西班牙《先锋报》网站9月16日报道，在英国、爱尔兰等地的测试获得成功后，联合利华将其完全数字化的人工智能人才选拔系统带到了西班牙。这套系统能够利用游戏化的测试和人工智能技术，为企业挑选合适的未来员工。
联合利华西班牙分公司人力资源部门负责人约兰达·梅纳尔说：“我们已经开始用这套系统从参与‘未来领袖’计划的毕业生中选拔员工，因为这种人才选拔方法能直接反映出生长在数字化时代的求职者的思维和行为模式。”
梅纳尔为《先锋报》记者介绍了该系统的运行方式。
第一步，应聘者可以通过职场社交平台领英网（LinkedIn）等网站了解职位信息，并通过联合利华官方网站或领英网提交他们的个人资料。
第二步，被确定为候选人之后，他们需要花20分钟玩12个科学游戏，以让系统评估他们解决问题、分析思考、学习和再学习、决策、行动以及适应新环境等方面的能力，同时了解他们的情感特征和敏捷度。根据测试结果，人工智能程序能掌握每名候选人的能力信息，并从中挑选更适合特定职位的人选。
第三步，如果最终的测试结果与空缺职位的要求相符，应聘者还需要通过一个在线面试环节，另一个人工智能程序将记录应聘者对预设面试问题的回答及反应。该程序可以分析应聘者的措辞、语调和肢体语言等。整个在线面试过程都可以在智能手机或平板电脑上完成。
第四步，如果顺利通过在线面试，应聘者将会被邀请到名为“发现中心”的应聘现场，在真实的办公室中体验一整天联合利华的工作状态。在这一天中，他们会接触公司的高管、部门团队以及不同类型的员工。
完成上述4个环节后，人力资源部门的相关负责人将最终决定哪些人是最适合的员工人选。
报道称，联合利华已在使用15种语言的68个国家和地区应用了人工智能人才选拔系统。
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