众安保险拟通过IPO融资最高15亿美元

外媒称，在金融科技业越来越受到投资者热捧之际，中国首家纯互联网保险公司众安在线财产保险股份有限公司（简称：众安保险）17日宣布拟通过首次公开募股（IPO）筹资最高15亿美元，企业估值在100亿美元左右。
据美国《华尔街日报》网站9月18日报道，总部位于上海的众安保险于18日早间在香港发行股票。日本软银集团股份有限公司为基础投资者，持有众安保险5%的股份。
众安保险最大的业务之一是为淘宝平台的商家和买家提供网购保险。众安保险表示，在中国最近一次网购狂欢节（类似美国的“黑色星期五”），该公司创下每秒售出1.3万份保险的纪录。众安保险超过六成的客户年龄在20到35岁之间。
众安保险首席执行官陈劲17日在香港举行的新闻发布会上表示，这个数字是传统保险公司无法想象的。
不过，这些抢眼的销售数字尚未转化成丰厚的利润。2016年众安保险净利润140万美元，而净保费收入约为4.88亿美元，同比增长三分之二。
众安保险的IPO交易将成为今年以来香港最大的科技公司IPO之一。即将赴港IPO的其他公司包括游戏设备开发商雷蛇和电子书发行商阅文集团。蚂蚁金服也计划最早明年上市，但尚未确定上市地点。
许多中国科技巨头都在尝试进军保险业。私募投资机构云锋金融集团有限公司（简称：云锋金融）上个月加入一个财团，收购了美国万通人寿保险公司的香港业务。
尽管近来一些保险公司的投资型保险产品和激进的海外收购交易受到监管机构的严查，但考虑到中国保险覆盖率相对较低，保险业仍被视为具有巨大的增长潜力。
众安保险表示，计划18日开始接受投资者的IPO认购。预计股票将于9月28日在港交所主板挂牌交易。
另据路透社9月18日报道，众安保险17日稍晚公布其招股细节，将全球发售19，929.39万股H股（不考虑超额配售权），占公司扩大后总股本的13.84%，日本软银集团成为基础投资人，认购7，190.98万股，占本次发行H股的36%。
该公司新闻稿称，本次招股价格区间为每股53.7至59.7港元，若按中位数56.7港元/股计算，此次募集资金净额为109.48亿港元；公司拟使用全球发售所得款项加强资本基础以支持其业务增长。
众安本次发行H股的95%在全球发售，5%面向香港公开发售。香港公开发售于18日上午开始，21日中午结束，最终发行价和配售结果将于21日确定。公司预期于下周四（28日）在香港主板上市交易，股份代码为“6060”。
众安已与软银签定基础投资协议，软银集团可选择透过其中一间全资附属公司或联属人士购入股份，包括全球最大私募投资基金软银愿景基金。
众安在线首席执行官陈劲表示，“展望将来，我们希望通过扩展及优化产品组合来提升盈利能力，并拟进一步提升快速响应市场的产品开发能力，以充分利用我们发掘的市场机会。”
众安在线高层17日稍晚在香港记者会上还透露，公司正在申请人寿保险的牌照。但他未给出更多细节。
众安在线透过场景设定设计并提供以生态系统为导向的保险产品及解决方案，主要为生活消费、消费金融、健康、汽车及航旅等五个主要生态系统提供产品及解决方案。截至去年底，众安在线已累计销售逾72亿份保单，服务约4.92亿名保单持有人及受保险人，是国内最大的互联网保险公司。
众安保险创立于2013年。2015年6月，众安完成首轮57.75亿元人民币融资，引入五家外部投资者，包括摩根士丹利、中金、鼎晖投资等机构。
参考消息网-出海记记者从众安保险确认，9月17日，公司公布了其拟于香港联合交易所有限公司主板上市的详情。
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