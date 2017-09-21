中国航天和防务企业带动“工业4.0”革命

英媒称，德国西门子集团9月中旬宣布，打算由该集团的中国分公司来主导其全球自主机器人的研发活动。西门子在中国的投资显示中国国内目前正在出现一场新的工业革命，在这场革命中，中国一些具有战略意义的行业——包括很有影响力的航天和防务企业——做好了要实现国内目标并在未来10年甚至更长的时间里在“工业4.0”技术领域成为全球领袖的准备。
据英国《简氏防务周刊》网站9月19日报道，在中国的航天和防务领域，中国航天科工集团公司对“工业4.0”的关注尤为突出，这家公司是中国最重要的先进武器系统研发与制造企业之一。
中国航天科工集团正在通过2015年推出的云制造系统来发展其“工业4.0”计划，该系统将利用像云计算、物联网、大数据分析以及先进的计算工具这样的工业互联网技术。这一系统被称为航天云网，旨在将航天科工集团与该集团运作的诸多领域的二级和三级供应商联系在一起。
报道称，今年6月，官方的《中国日报》援引了负责为该系统提供支持的航天云网科技发展有限责任公司董事长舒金龙的话。他表示，航天云网的注册企业数量已超过80万家，其中包括3000家境外企业，在这些供应商中，90%以上被标注为中小型企业。未来，航天科工集团打算吸引多达1万家海外中小型企业，以此来拓展国际市场，并获得国外的技术。
报道称，在航天云网应用到若干领域的同时，其他参与这一云制造项目的中国国有防务企业——包括中国航空工业集团公司和中国电子科技集团公司——也强调了航天和防务领域的机会。此外，航天云网与中国的军事采购门户——全军武器装备采购信息网结成了合作伙伴，据推测此举旨在加强业界对招标机会的响应。
“中国制造2025”计划的目标是长期性的。该计划将是21世纪中叶以前准备实施的数个制造计划中的第一个。这些计划的重点都是加强创新、整合技术和产业、简化供应链、培育中国品牌并助其扩张，以及支持绿色制造业的发展。
“中国制造2025”同样得到了中国防务领域正在推进的产业改革的支持。这些改革中最重要的几项是：混合所有制改革，中国正通过这项改革推动私营部门对国有企业进行投资；军民融合战略，它旨在把商业技术应用于军事领域，反之亦然。
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