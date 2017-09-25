连年巨亏技术投资滞后 德意志银行被指“无可救药”

美媒称，美国独立研究公司认为，除非德意志银行一度非常强大的债券交易业务出现“奇迹般”的繁荣，否则该行可能“无可救药”。
据彭博新闻社网站9月22日报道，独立研究公司联合创始人斯图尔特·格雷厄姆在9月18日的报告中说，德意志银行的固定收益和外汇市场业务创造了大约1/4的利润，但其风雨飘摇的状况已无法再可依赖。更麻烦的是，德意志银行十多年来在技术方面投资不足，使该行“明显落后于”摩根大通等竞争对手，而各种不当行为丑闻则损害了该行在客户中的声誉。
格雷厄姆说：“一家银行能够成为赢家，依靠的是信任（或品牌）、资产负债表实力、技术和人员，而德意志银行的状况看起来非常糟糕。在这种情况下，一些投资者不可避免地会开始质疑该行是否有正确的领导层。”
报道称，自从约翰·克赖恩2015年7月出任首席执行官以来，德意志银行的股价下跌了45.5%，因为连续两年、总计82亿欧元的亏损侵蚀了资本、打击了士气。不过，大部分亏损是为克赖恩上任之前的各种法律诉讼计提准备金而导致的。
自从世纪之交以来，德意志银行在IT方面的投入就没能跟上摩根大通。在2000年，德意志银行的年投资额与摩根大通大致相等；但根据独立研究公司的估计，今年德银的投资额已降至41亿美元，而摩根大通的投入预计为74亿美元。
格雷厄姆说：“在我们看来，技术落后的问题很重要，因为德意志银行总收入的65%来自与摩根大通竞争的业务。”
报道称，独立研究公司也强调，在削减奖金之后，德意志银行就难以留住高级职员，其创收干将的流失率也高于巴克莱银行等竞争对手。
格雷厄姆说：“鉴于所有这些问题，我们根本不觉得德银股价足够便宜。既然其他银行能够提供更好的回报，为什么非得持有德银（股票）？”
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