欧洲经济重振但问题仍多 失业率居高不下

英媒称，很少有人预料到会出现这种情况：欧元区目前的经济增长速度超过美国。当欧盟委员会主席容克13日发表年度盟情咨文时，欧洲繁荣的经济几乎是其论述的重点。容克对欧洲议会的议员们说，金融危机爆发10年后，“欧洲经济终于回暖”。容克详细介绍了经济的复苏，但也提到了英国脱欧公投后欧盟新出现的团结问题。
据英国《卫报》网站9月16日报道，事实上，欧元区两年来已经悄悄地超越美国。最新的年度经济增长率数据显示，这个单一货币集团的增长率现为2.3%，而世界最大经济体美国的增长率则为2.2%。欧元区的失业率已经下降到2009年以来的最低水平。同时，工厂马达轰鸣，产量比去年增加3.2%。
牛津经济咨询社首席欧洲经济师詹姆斯·尼克松说，这种时来运转很可能会继续下去，“10年来，欧元区做了大量工作以恢复经济秩序，并推行了大量结构性改革。这一直是一个非常缓慢的过程，但正在开始产生效果”。
虽然欧元区的情况可能正在好转，但金融危机留下了累累伤痕，许多伤口远未愈合。在法国，由于人们对总统马克龙及其改革议程充满信心，年经济增长率目前为1.7%。但法国经济增长率继续落后于欧元区平均水平；尽管德国经济仍然平稳，但德国人对不平等现象与低工资越来越担忧；西班牙虽然已从危机中复苏，但不平等问题日益严重，失业率居高不下，达17%，仅次于希腊；意大利经济正在好转，但其债台高筑的银行仍令人担忧。
尽管就业岗位被快速创造出来，但欧元区的失业率仍然高达9.1%，超过欧盟7.7%的平均值和美国的4.3%。这解释了为什么欧元区问题观察家注重经济改革。他们尤其重视马克龙能否成功实施影响深远的劳工改革，以降低中小企业解雇工人的难度，从而提升就业市场弹性。法国内阁部长认为，这种改革将使年轻人与资历浅的人更容易进入劳动力市场。如果法国获得成功，意大利很可能会面临更大压力，被要求采取类似措施。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost