专家分析默克尔连任德国总理不会引发市场“巨震”

西媒称，德国总理默克尔领导的基督教民主联盟在24日举行的德国联邦议院选举中获胜毫无悬念，专家认为这个结果几乎不会对金融市场产生影响，因为这个消息可以预见，并将增强当前经济形势。
据西班牙《发展》日报网站9月23日报道，虽然有些人认为债券和可变收益市场将出现小小变动，而欧元的汇率（目前维持在1欧元兑1.2美元左右）不会有太大浮动，因为它取决于欧洲央行继续推行的政策。
分析人士伊格纳西奥·坎托斯指出，因为通货膨胀率低，利率在2019年之前不会有所浮动，因此债券利率将保持低下，欧元汇率不会超过1.25美元。
另一位分析人士罗德里戈·加西亚认为，大选对市场的影响几乎感觉不到，默克尔的胜利不会对欧洲央行的货币政策和更多取决于企业绩效的德国股市产生影响。
加西亚认为，默克尔会继续政府支出“紧缩和遏制”政策，以及有利于（鼓励投资和研发的）私人资本的措施。
分析人士何塞·玛·巴列认为，默克尔的胜利意味着经济政策的延续，因此预计债券和股市不会产生大的变动，因为欧洲央行的货币政策和长期利率不会有变动。
报道称，外国专家更关注选举结果对政治问题的影响。美国哥伦比亚天利投资公司欧洲地区可变收益业务负责人菲利普·迪肯斯认为，默克尔胜选将使欧洲远离民粹主义风险，驱散投资欧洲股市的恐惧情绪，因为德国今年企业收益将增长10%至15%。
分析人士菲利普·福恩德兰认为，关键问题在于联合政府的构建情况，它将对整个欧洲和法德联盟产生影响。
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