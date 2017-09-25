外媒猜测朝鲜浅源3.5级地震成因 或非人为爆炸引起

外媒称，美国地质勘探局称，9月23日下午探测到朝鲜北部一处已知的核试验场附近发生了一场3.5级地震。
据美国《华盛顿邮报》网站9月23日报道，专家说，数据显示这场地震可能不是因为一场新的核试验导致的，尽管其可能是接近三周前开展的上一次核试验的延迟地质反应。没有关于地震发生地附近探测到辐射的报告。
报道称，邻国中国的地震监测机构起初称其怀疑这场发生在当地时间下午3时59分的朝鲜地震是由一场爆炸导致的，尽管其震级远低于朝鲜9月开展的一场核试验引发的地震。美国地质勘探局估计，9月23日地震的震源深度为5公里。
但是，韩国的地震机构称，这一事件看起来是一场自然地震。
一名不愿透露姓名的该机构的官员在接受美联社记者采访时说，对地震波的分析和缺少声波这一情况充分说明，这场地震不是由人为爆炸引起的。
核扩散监督机构“全面禁止核试验条约组织”称，这场地震不太可能是人为造成的。
报道称，朝鲜9月3日开展的上一次核试验——迄今为止的第六次——引发了一场6.3级地震，之后又发生了一场4.1级地震，专家称后者可能是核爆发生之后引发的一处隧道塌方。
全面禁止核试验条约组织的执行秘书拉西纳·泽尔博在推特网站上，发布了9月23日的地震和9月3日发生的第二次地震的地震学图像，两者的数据模式看起来大体相似。
据法新社9月23日报道，朝鲜9月23日发生的一次浅源3.5级地震，首先让人想到的是平壤是不是又进行新的核试验了，然而专家们认为，这只是9月3日地震的一场余震。
全面禁止核试验条约组织认为，这只是9月3日地震的一次余震。这家联合国机构的负责人拉西纳·泽尔博表示，“目前最有可能的假设是之前地震带来的影响，毕竟当时的地震级别不小且发生在板块断裂带”。
韩国气象局称这只是一场“自然的地震”。韩联社援引该局一位负责人的话说：“没有人为造成地震的可能性。”
中国地震台网中心称地震是3.4级，并强调说震中位置实际上和9月3日地震是相同的。而根据新华社报道，地震台网中心最初提到有可能是“爆炸”，但最终下结论是“自然”原因。
报道称，这次地震正值朝鲜和美国关系日趋紧张之际，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的“口水战”不断升级。
又据英国广播公司网站9月23日报道，关于9月23日朝鲜发生的地震，韩国称并未记录到人为原因造成的地震特有的声波，中国则表示这场地震具有自然地震的特征。
报道称，国际核试验检测机构表达了类似的观点。
9月23日发生的地震规模小于此前朝鲜所有六次核试验导致的地震规模。
韩国的地震机构称，9月23日的地震震源深度0千米，发生在咸镜北道，是丰溪里核试验场的所在地。
报道称，美国地质勘探局也称地震发生在核试验区域，但是补充说，该机构的地震学家估算其震源深度为5000米。
韩国说，没有探测到人为地震中通常出现的特定声波。
中国地震局称，这场地震不是一场核爆，而具有自然地震的特征。
报道称，一些朝鲜问题专家指出，9月23日地震发生的原因可能是这一核试验场在开展核试验后发生了隧道塌方。
与此同时，俄罗斯称地震发生之后该地区的辐射水平正常。
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