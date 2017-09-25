中国陆航借力美国填补空缺：直-20性能超越“黑鹰”

相比于吃透国外技术、发展一帆风顺的直-9系列直升机，中国陆航在研发和装备10吨级通用直升机的道路上始终“磕磕绊绊”。
1980年代后期，为开辟通向青藏地区的直升机航线，弥补中国陆军在“生命禁区”运力不足的困境，中国从美国引进了“黑鹰”系列直升机中的民用型号S-70C2通用直升机。该型直升机为10吨级通用直升机，最大航程约2200公里。该型机的推重比较强，机动性强而灵活，能在前敌地域和复杂战场环境下执行运输突击任务。同时，该型机的性能潜力大，对于极端天候和高海拔地区也有较好的适应能力。
自1980年代至新世纪，“黑鹰”直升机是中国唯一能在青藏高原地区使用的直升机。特别是在长期不通公路的阿里等地区，“黑鹰”发挥了极为重要的空运作用。即使在10余年后从俄罗斯引进的米-17V5高原型运输直升机，其在高原飞行时的性能也较“黑鹰”直升机有所差距。
据媒体报道，在中国在引进“黑鹰”直升机之初，就曾计划走此前仿制“海豚”直升机的老路，仿制这款机型。然而，由于仿制“黑鹰”直升机的工艺技术和零部件大大超越了当时中国的技术水平，同时中国也缺乏10吨级中型直升机的研发生产经验，使得仿制和消化“黑鹰”直升机制造技术的进程延宕了近20年。
技术上的落后，不仅严重拖延了仿制“黑鹰”直升机的进程，更导致了长期以来，中国陆航部队在10吨级突击/运输直升机机种上的严重缺位。尽管陆航轻型多用途直升机和武装直升机的空缺，可以依靠直-9系列直升机的不断“魔改”来勉强维持，但用于遂行空中突击和前敌地域空中运输任务的10吨级通用直升机的任务，却是载重量过轻的直-9系列爱莫能助的。而同时期中国仿制法国“超黄蜂”重型运输直升机和引进自俄罗斯的米-17系列重型运输直升机，则属于13吨级运输直升机。这2种机型都过于笨重，只适合于执行后方运输任务，对于战场机动来说则力有不逮。
此外，如前文所说，陆航部队仅有的20余架“黑鹰”直升机，还被“拖”在中国西南地区而“动弹不得”。由于中国国土面积辽阔且地形复杂，广泛分布的高海拔地区对于陆地运输手段来说限制过多，唯有依靠直升机才能对部分高海拔地区进行物资补给。然而由于陆航装备的其他型号直升机缺乏适应高原气候的能力，因此对驻藏部队的运输补给不得不依赖于仅有的那批“黑鹰”直升机。
然而，随着2013年直-20通用直升机进行试飞的消息公开出来，国产10吨级通用直升机的发展似乎有了光明的前景。据当时的图片资料显示，直-20通用直升机的气动外形与“黑鹰”直升机颇为类似，但在一些技术细节上则有些许不同。这显示了中国航空工业已经“吃透”了“黑鹰”直升机的制造技术，并且根据自身的需求对原型机进行了一些改进和提升。
尽管目前尚未有直-20通用直升机列装部队的消息，但在可以预见的未来，直-20直升机势必会批量装备陆军部队。近期中国陆军在编制体制改革中新近组建的空中突击部队，即是直-20直升机未来批量装备和运用的重要方向。10吨级、大航程突击运输直升机，是对近地空中突击和机动要求很高的空中突击部队的最合适的装备，而未来中国陆军向“第五空间”（近地空域）的战斗力延伸，也对于通用直升机有着很强的需求。同时，直-20直升机因其优秀的恶劣天候适应能力，也将在未来在新疆、西藏等边疆地区执行的战斗支援与维持保障任务中发挥重要作用。
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