中国学生缺乏运动：学生运动会纪录40年未打破

英媒称，越来越多证据显示，在中国全国范围内都存在青少年肥胖和健康状况不佳问题。
英国《泰晤士报》网站9月25日刊登题为《中国对学生不爱运动、发胖感到担忧》的报道称，在一座中国城市，多项中学生运动会纪录30多年未被打破。
报道称，同样令人担忧的是，征兵不合格率极高以及一系列青少年在适度运动中猝死事件。
英媒援引中国媒体报道称，在那座未指明的城市，中学生运动会女子800米纪录是1977年创造的、男子110米栏纪录是1981年创造的——都是在那个食物依然匮乏、严格配给的年代。
中国媒体刊文称：“对国家和人民而言，（健康）是国家未来发展和命运的决定性力量。”文章还称：“青年是我们未来的栋梁。如果没有强健体魄，我们能为实现我们伟大复兴的梦想做些什么？”
5月发布的一篇官方报告称，2014年，7岁以上学龄儿童的超重率为12.2%，而1985年仅为2.1%。这一人群的肥胖率也在30年中从0.5%激增至7.3%。
报告预测，若不加干预，到2030年，28%的中国孩子，即至少4900万，将超重或肥胖。
中国学校称，肥胖率上升要归咎于活动日益减少的生活方式。很多孩子对互联网和电子设备上瘾。因为中学和大学的入学竞争异常激烈，学生被迫做更多作业、上课外班。
报道称，运动场地和公共空间的缺乏以及环境污染也使孩子们留在室内而不是进行运动。因为担心学生受伤可能导致校方遭起诉，学校也缩短了体育活动的时间。
教育部曾下令，学生必须每天进行至少一个小时体育锻炼，并要求每年进行体能测试。教育部还规定，学生要毕业，必须通过基本体能测试。
教育部一名官员透露了2013年对全国20多万名男孩的引体向上成绩的调查结果。
体育卫生与艺术教育司司长王登峰说：“超过半数一个都做不了。很多人甚至抓不住杠。他们无法上杠。”
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