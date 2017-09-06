中国网络反击“丧文化”：“每一次探险都是重生”

英媒称，对事业和婚姻感觉前景黯淡的中国千禧一代可以就着“碌碌无为红茶”和“前男友比我过得好果茶”等一系列茶品沉湎于他们的绝望情绪。
据路透社9月5日报道，尽管这些丧茶连锁店的茶品名称有点半开玩笑的意思，但它们所反映出的情绪却是认真的：抱有高期望值的中国年轻人中有很大一部分感到气馁，开始采取一种在社交媒体上被称为“丧”的态度。“丧”这个汉字与形容令人情绪沮丧的“葬礼”有关。
报道称，“丧文化”因互联网上的名人而兴起，通过音乐、手游、电视节目以及伤心的表情符号和悲观口号得到传播。
现年27岁的赵曾靓（音）在一个帖子里写道：“我今天想奋斗，但是天气冷得要死，我只能躺在床上玩手机。”她在另一个帖子中写道：“要是明天一睁眼能退休就太棒了。”
人民网8月称这种“丧茶”是在贩卖“精神鸦片”，将“丧文化”形容为“极端、消极、绝望的心态，很值得关切与讨论”。
文章说：“站起来，勇敢起来，拒绝喝‘丧茶’，自觉走正途，着力抒写我们这个新时代的自强不息。”
报道称，尽管“丧”可能只是摆摆姿态或者装样子，但受过教育的年轻人中的失望情绪确实令人担心。
社交媒体和在线游戏巨头腾讯公司甚至开始向“丧文化”发起反击。该公司发起了一场名为“燃”的主题活动，这个字的字面意思是燃烧，传达出了一种积极乐观的精神。这场活动的口号包括“每一次探险都是重生”。
报道称，要削弱“丧文化”可能需要一些努力。
报道称，“丧”也是对在当代中国城市中努力奋斗的一种反抗。与之相连的是在追求成功上面临的来自社会和家庭的巨大压力，这还通常伴随着作为独生子女被期望赡养年迈的父母和祖父母。
尽管中国将近3.8亿的千禧一代拥有他们之前几代人所无法想象的机会，但他们所背负的期望也越来越大。
今年，随着大学毕业生的人数达到创纪录的近800万——几乎是1997年的10倍——就业竞争加大，大学毕业生的平均签约月薪仅为4014元。
智联招聘网站的调查发现，即使在“海归”中，也有将近一半的人月薪不到6000元，近七成受访者说他们的工资“远低于”预期。
报道称，如今在北京、上海和深圳这样的大城市拥有房产变得越来越困难。经济压力也是导致年轻人推迟结婚的原因之一，官方数据显示，在东部城市南京，去年初婚年龄中位数推迟到了31.6岁。
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