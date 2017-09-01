英国影片《敦刻尔克》在中国遭批评：主人公被指导致数千中国远征军死亡

英媒称，中国出现了呼吁抵制英国战争影片《敦刻尔克》的声音。一些批评人士对影片进行了猛烈抨击，他们表示一场“狼狈的撤退”不符合“中国价值观”。
据英国《每日电讯报》网站9月4日报道，本片受抨击的原因不止是它刻画了一场“非中国式”的撤退，还有它美化了哈罗德·亚历山大将军。
报道称，指挥1940年“敦刻尔克奇迹”的亚历山大将军在英国被视为战争英雄，但在中国却受到一些人鄙视，他们认为他曾导致数以千计的中国士兵死亡。
中国杂志《新周刊》把《敦刻尔克》与《战狼2》进行了对比，后者是一部充满爱国情怀的动作影片，里面的中国英雄在炮火连天的战场通过激烈格斗最终击败西方恶棍。
《新周刊》说：“《战狼2》从里到外都是一场凯旋，而《敦刻尔克》描述的是一场灾难般的大撤退，与中国的传统价值观不太相同，票房恐怕也高不到哪里去。”
作为今年中国暑期档票房最高的影片，《战狼2》有一句口号：“犯我中华者，虽远必诛。”
报道称，敦刻尔克大撤退的主要领导者之一亚历山大将军在一战和二战期间的大部分重大战斗中战功卓著。他曾参与指挥1942年英国、中国和美国部队从缅甸撤到印度的行动，一些中国人指责他造成成千上万名中国士兵死亡。
报道称，在一些中国网站上，有许多跟帖呼吁抵制《敦刻尔克》，有评论说亚历山大将军的成功是“建立在中国远征军的鲜血和骸骨上的”。
然而英国历史学家拉娜·米特说，人们应该记住的是英国、中国和美国军队并肩作战并最终取得胜利的历史。
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