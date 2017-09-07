深圳GDP明年将首次超越香港

美媒称，香港处于目睹自己的经济规模被昔日的渔村深圳超越的边缘——内地丰富的廉价劳动力和补贴资本供应在很久以前就预言了这样的角色逆转。
据美国彭博新闻社网站9月5日报道，根据美国桑福德-伯恩斯坦公司亚太战略主管迈克尔·帕克的分析，位于香港中环以北约30公里的深圳的国内生产总值（GDP）到2018年将猛增至3500亿美元，并将首次超过香港的3450亿美元。
报道称，尽管深圳已经充分证明了其把香港原创的贸易和制造业模式推向新高度的能力，但在某个领域里占据至高无上地位的仍然是香港。香港保持着其作为金融中心的声望，最近开放的连接内地债券市场的通道凸显了其在这方面的影响力。
帕克在接受电话采访时说：“这里几乎存在一个非此即彼的错误前提，而它们是在不同的班级里进行竞争的。”他说，“香港将继续从其靠近内地的地理位置中获益”，而深圳将因为内地“服务和技术领域的成熟”而得到发展。
政府数据显示，在不到40年时间里，深圳人口从3万猛增至1100万，远远超过了香港的739万。与此同时，2010年以来深圳的年均GDP增长率接近10%。不过，由于旅游消费的下降等因素，香港过去7年的年均经济增长率却只有大约3%。根据彭博新闻社汇集的分析师估计数字，预计香港未来两年每年的增长率将不到3%。
报道称，这两个珠江三角洲城市之间的差别体现了内地在复制符合发达世界标准的金融基础设施过程中的挑战，即便其经济始终在以超过6%的速度增长。美国奥安达公司资深交易员斯蒂芬·英尼斯在谈到香港时说：“它将始终是金融中心和门户——你永远都不会把它抛弃掉。它就像是经历英国脱欧的伦敦：显然伦敦的地位将不复从前，但它仍将是金融中心。”
报道称，深圳已经在内地升级价值链的努力中有了出众的表现，其产品已不再局限于像塑料玩具之类的廉价制造业产品和T恤衫之类的简单纺织品。这座城市现在是信息技术中心，包括腾讯、中兴和华为等行业巨头纷纷落户于此——这种飞跃是香港所难以企及的。
香港百达财富管理有限公司资深亚洲经济学家陈东说，香港前途的关键在于其作为外国投资者通往内地财富的桥梁的角色。他说，随着企业家们在深圳扩展业务，他们将不可避免地需要利用香港的高端金融服务人才资源。
陈东说，凭借包括投资银行和法律服务在内的专业服务，香港的人均GDP明显高于深圳，预计2018年香港的人均GDP将高出深圳大约60%。香港贸易发展局的数据显示，2016年香港的人均GDP接近4.4万美元，而深圳大约是2.5万美元。陈东说：“深圳的崛起总体来说得益于香港。通过提供自由市场机制，香港在某种程度上就像是许多内地沿海城市——包括深圳——的楷模。深圳绝对是一个极其出色的学生。”
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