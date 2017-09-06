美就朝核问题向韩日派“定心丸” 承诺提供“核保护伞”

外媒称，美国总统特朗普就对朝潜在军事选项的立场变得更加强硬，他5日在推特上发文，不仅提出向其亚洲盟友提供价值数以十亿美元计的全新武器装备，还称韩军应该在导弹上使用载荷量更大的常规弹头以起到威慑作用。
据美国《华尔街日报》网站9月5日报道，与此同时，朝鲜5日以挑衅姿态回应了美国试图加码制裁的做法，称不会被特朗普政府的警告吓倒，并暗示有可能发起反击。
当天早些时候，美国太平洋舰队司令斯威夫特称，朝鲜最近的一系列导弹和核试验活动令美国与日韩等盟国的关系更加紧密，而不是像朝鲜所希望的那样陷入分裂。他还称，美国对于向朝鲜半岛输送更多战略资源持开放态度，包括部署航母。
另据韩联社9月6日报道，美国6日向韩国和日本保证会对朝鲜使用基于其常规武库和核武库的全面延伸威慑。
韩国国防部称，美国重申了对区域主要盟友“牢不可破”的安全承诺。“美国特别强调，它的延伸威慑承诺将由包括常规武器和核武器在内的所有类别军事能力来保证。”三方商定继续合作对平壤施加“极限压力”以迫使其放弃核导计划。
报道称，美日韩三国国防部门当天上午召开视频会议，就朝鲜第六次核试验交换意见。三方一致认为，需要加强合作增强对朝威慑力。美方重申，将使用包括军事力量在内的一切必要手段来实现对日韩“永不动摇”的安全承诺。
几个小时之前，韩国国防部长官宋永武与美国国防部长马蒂斯通电话，两人一致认为美国必须更经常地向韩国部署高调资产，比如轰炸机和航母。
而白宫5日表示，美国着眼于通过严厉的外交和经济措施来推进朝鲜无核化，这些措施目前不包括对话。白宫新闻秘书桑德斯说：“现在我们还不能花很多时间来着眼于同朝鲜会谈。”
桑德斯称朝鲜是一个“全球性威胁”，“一切可选方案都摆在桌面上，在得到我们想要的结果之前，我们会一直把它们摆在桌面上”。
另据共同社9月6日报道，日本防卫相小野寺五典和美国国防部长马蒂斯6日在电话会谈中一致同意继续加紧对朝鲜施压。
小野寺告诉记者，马蒂斯表示美国会保卫日本，尤其是运用美国“核保护伞”提供的威慑。马蒂斯还表示他打算积极促成日本自卫队购置陆基“宙斯盾”反导系统。
另据《日本经济新闻》网站9月6日报道，防卫相小野寺五典5日上午与美防长马蒂斯举行电话会谈。日方透露，小野寺称“朝鲜3日的核试验威力远超以往，这是重大且紧迫的新威胁”，马蒂斯对此表达了相同立场。双方确认，日美今后将以“看得见的形式”继续对朝施压。
这是在朝鲜3日的核试验后日美防长的首次电话会谈。防卫省目前测定，朝鲜此次核试验的爆炸当量约为12万吨，是去年9月上次核试验的10倍。
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