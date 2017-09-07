中国严防货币基金“系统性风险”

英媒称，中国将对有着“系统重要性”地位的货币市场基金进行更严格的监管，有可能将迫使蚂蚁金服的热门基金降低其投资组合的风险，并降低投资者的收益率。
英国《金融时报》网站9月4日报道，近年来，随着中国投资者寻求替代银行存款的高收益投资方案，货币市场基金呈现爆炸式增长。据万得资讯的数据，截至6月底，货币市场基金的总资产达到5.48万亿元人民币。
但分析师警告说，就在中国投资者集体从银行存款转向货币基金时，这些基金并不像银行那样受到资本和流动性规定的约束。
1日晚，中国证券监督管理委员会发布规定，要求货币市场基金降低其对单一借款者和信用评级较低资产的风险敞口。
证监会还表示，它可能会与中国人民银行合作，对“具有系统重要性”的基金另行制定规定。
虽然证监会并未给出这个词的定义，但是蚂蚁金服的余额宝似乎肯定可以赢得这个称号。截至6月底，余额宝拥有资产达1.4万亿元，占中国货币市场基金总资产的四分之一以上。
蚂蚁金服是电子商务巨头阿里巴巴集团旗下的金融机构。余额宝的巨大人气来自它与蚂蚁金服运营的在线支付服务工具支付宝的无缝对接。分析人士说，这种统治地位也带来了风险。
惠誉国际信用评级有限公司7月在一份报告中表示：“中国少数几家资产管理公司资产高度集中的局面可能会导致货币市场的风险，因为一旦这些大型基金公司进行大规模或突发性的资产重组，就会对市场流动性或定价机制造成影响。”
流动性问题尤其令人忧虑。货币市场基金57%的资产被用于持有存款或其他类似现金的工具。剩下的资产则被用于持有债券，虽然收益率更高，但在市场吃紧的时候可能难以出售。大多数货币市场基金的资产与商业银行挂钩。
新规通过限制这些基金对单一机构的投资比例来迫使货币基金实现投资多样化。货币市场基金持有单一银行的现金、债券或其他资产的总额不得超过该银行净资产的10%以上。单一机构的资产不得超过货币市场基金净资产的2%。
新规还禁止货币市场基金对银行或公司发行的信用评级低于3A的金融工具的投资额超过基金总资产的10%以上。
蚂蚁金服在一份声明中表示：“新规对于进一步改善基金公司流动性风险管理机制和加强其内部风险管理能力有积极作用。”
近几个月来，余额宝已经两次降低单一投资者的最高投资额度。目前的限额是10万元，低于4月的100万元。
近年来，发达国家的监管机构也力图加强对货币市场基金的监管。2008年，当美国的主要储备基金“跌破面值”时，投资者急于赎回投入货币市场基金的资金，引发了金融市场的恐慌。美国管理货币市场基金的新规定于去年10月生效。
虽然新规专注于货币市场基金的安全性，但新规与监管机构最近的关注点是一致的，即银行越来越多地依赖货币市场融资而非客户存款所带来的风险。
中国证监会的最新规定将于10月生效。
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