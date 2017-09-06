“习莫会”传递中印积极合作信号

外媒称，在中印结束长时间的边境对峙后，中国官媒9月5日报道，中国国家主席习近平对印度总理莫迪说，两国需要谋求“健康稳定的双边关系”。
据法新社9月5日报道，两人的会晤是在由中国主办的金砖国家峰会期间进行的。
新华社报道，习近平对莫迪说，“健康稳定的中印关系”符合两国人民“根本利益”。习近平还呼吁推动中印关系沿着正确轨道向前发展。
据美联社9月5日报道，印度外交秘书苏杰生说，中印两国领导人强调，边境和平是进一步发展两国关系的“先决条件”。
苏杰生说，中国国家主席习近平9月5日与印度总理莫迪的会晤“对于两国关系应当如何发展以及将向何处发展具有建设性意义”。
据《印度时报》网站9月5日报道，印度撇开近两个多月来与中国的不和，在厦门会晤上表现积极。印度总理莫迪说，金砖国家“在这个世界逐渐陷入动荡之际促使它变得稳定和增长”。
莫迪提出了3个想法以推动金砖国家合作。首先，他呼吁加快建立金砖国家信用评级机构。他说，成员国之间在创新和数字经济方面的牢固伙伴关系将有助刺激增长，提高透明度。他还强调了在技术发展和实践交流方面加强合作的必要性。
另据印度Zee新闻网站9月5日报道，中国国家主席习近平与印度总理莫迪举行了自洞朗对峙以来的首次双边会晤。
报道称，上周，中印双方同意结束两国军队长达70多天的对峙。
与习近平的会晤后，印度总理莫迪将前往缅甸进行访问。
报道称，金砖国家领导人在会后发表的一份措辞强硬的宣言中说：“我们谴责一切形式和表现的恐怖主义，强调任何原因都不能作为为恐怖主义正名的理由。”
金砖国家呼吁所有国家综合施策打击恐怖主义，包括打击极端化、恐怖分子的招募与流动、武器供应等。
当被问及金砖国家宣言与洞朗问题的解决是否有关联时，印度外交部的普里蒂·萨兰给出了否定的答案。印度报业托拉斯援引她的话说：“没有关联。”
另据新加坡《联合早报》网站9月5日报道，中国国家主席习近平9月4日早上与印度总理莫迪在厦门见面时长时间握手，释放出之前关于洞朗地区的不愉快已翻篇的信号。
在9月4日的金砖国家领导人第九次会晤上，五国领导人并肩携手亮相，其中尤其引人关注的是习近平与莫迪在洞朗地区停止对峙后的首次互动。
习近平上午在厦门国际会议中心逐个迎接与会国家领导人，莫迪是第二位入场的领导人，与习近平握手的时间最长。他向习近平耳语几句，习近平则始终面带微笑，直视前方。
新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江表示：“两国关系暂时稳定下来了，但是洞朗冲突造成的负面后果，尤其是两国民间对对方的负面看法，可能还不会这么快消除。”
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