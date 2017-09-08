澳大利亚二季度经济回暖创该国史上最长时间经济增长

英媒称，澳大利亚经济今年二季度出现反弹，在今年初遭遇恶劣气候侵袭之后，消费者和政府大举支出；与此同时，较长一段时间以来矿业投资下滑对经济增长产生的牵制效果终于有所缓解。
据路透社悉尼9月6日报道，6日公布的国内生产总值（GDP）报告显示，澳大利亚经济二季度环比增长0.8%，高于一季度的0.3%。这一增速甚至高于美国。
但在经济增长之际却未显示出通胀复燃的迹象，同时就业市场仍有相当多的闲置劳动力，预计澳大利亚央行未来数月将乐于让利率维持在创纪录低点。
“我们正享受着有史以来最长时间的经济增长，”澳大利亚联邦证券公司首席分析师克雷格·詹姆斯表示，“通胀率低于2%，失业率低于长期平均水平，消费者及企业正在扩大支出。目前经济并不需要借由调整利率等政策来加以提速或降温。”
市场预期，澳央行今年不会调整现为1.5%的指标利率，2018年6月升息的几率则为50%。
亮丽的数据在债市中获得掌声，公债收益率应声下滑。澳元对美元汇率跌至1∶0.7993，因投机者原先押注经济增速会更为强劲。
在截至6月的一年里，澳大利亚GDP达到1.75万亿澳元，2450万国民的平均产出约为72180澳元。
澳大利亚经济二季度同比增长1.8%。自1991年以来，该国就未曾陷入经济衰退。
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