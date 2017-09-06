研究称全球八成自来水遭塑料纤维污染

外媒称，新研究发现全球各地的自来水都存在微塑料污染物。这一发现促使科学家们呼吁，研究人员应立即对该问题造成的健康影响展开调查。
据英国《卫报》网站9月6日报道，在美国奥普传媒集团进行的调查中，科学家们对全球十几个国家的自来水样本进行分析。他们发现，总的说来有83%的自来水样本被塑料纤维污染。
美国的自来水污染率最高，达到94%。从美国国会大厦、美国环境保护局总部、纽约特朗普大楼等地取样的自来水中都含有塑料纤维。污染率紧随美国之后的是黎巴嫩和印度。
包括英国、德国和法国在内的欧洲国家的污染率最低，但仍达72%。每500毫升自来水样本里的塑料纤维平均含量从美国的4.8到欧洲国家的1.9不等。
这一最新分析结果显示，塑料微粒对全球环境造成的污染是普遍存在的。此前的研究主要侧重于海洋里的塑料污染，那些研究表明人们在进食被污染的海产品时会将塑料微粒吃到肚子里。
纽约州立大学弗里多尼亚分校的微塑料专家谢丽·梅森表示：“从观察野生动物，到研究塑料对它们的影响，我们在这些方面已经收集到足够多令人担忧的数据。如果这些塑料微粒会影响野生动物，那么谁能保证它们就不会影响我们呢？”梅森为奥普传媒集团的这项调查监督数据分析工作。
爱尔兰也针对这个问题进行了一次独立的小型调查，并于今年6月公布了调查结果。研究在不少自来水和井水样本中发现了微塑料污染物。
负责爱尔兰这项研究的高威梅雅理工学院的安妮·玛丽·马洪博士说：“如果水中含有塑料纤维的话，那么也可能存在我们无法测量的塑料纳米微粒。一旦塑料以纳米粒子的形式存在，就可以穿透细胞，也就意味着它们可以穿透器官，这是非常令人担忧的。”
奥普传媒集团在调查中发现了大小超过2.5微米（1微米=1000纳米）的塑料颗粒。
塑料微粒还会吸引下水道里的细菌。马洪说：“一些研究表明，在污水处理厂的下游地带，塑料微粒上的有害病原体更多。”
奥普传媒集团的研究测试了159份自来水样本，并使用标准技术将其他来源对自来水造成的污染排除在外。实验是在美国明尼苏达大学公共卫生学院进行的。自来水样本来自全球各地，包括乌干达、厄瓜多尔和印度尼西亚。
塑料微粒为何会在饮用水中被发现，这仍然是个谜，不过大气是一个明显的来源。人们每天穿的衣服和地毯上的纤维都会脱落。滚筒式烘干机是另外一种可能的来源，因为近80%的美国家庭拥有烘干机。
塑料纤维还可能被冲进水循环系统中。近期的一项研究发现，每使用一次洗衣机就会向环境中排放70万条纤维。雨水冲刷也会带来微塑料污染物，这或许可以解释为何印尼的家用水井也被人发现受到了塑料微粒污染。
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