中国式“刷脸”或再掀支付革命：西方必须跟上了

外媒称，在无现金支付方面，中国当前已经走在前面了。
据英国《泰晤士报》网站9月8日报道，如今在中国的一些肯德基餐厅，要吃上鸡肉汉堡只需给一个灿烂的笑脸。该餐厅使用了面部识别技术，让食客可以用微笑结账。
中国正在有越来越多的地方使用类似系统。在像安保这样的领域以及机场、火车站和大学等场所，已经在应用这种技术。
报道称，在中国，收集公众影像信息并不需要得到批准。
技术领域的巨头阿里巴巴集团的创始人马云两年前就夸口说，他的公司很快会推出刷脸支付系统。如今在距离该公司杭州总部不远的肯德基餐厅，顾客可以不用携带零钱和信用卡。他们只需在扫描仪前微笑并点击“确认”键。在扫描的图像与之前存储的照片吻合后，就可以从顾客的现金账户扣款从而完成支付。
专家说，这种技术近年来已经非常成熟，可以应用于转账。规模庞大的面部图像数据库——在一定程度上得益于自拍和社交媒体的飞速发展——让技术企业提高了面部识别技术的精确度。
在杭州，阿里巴巴集团称，它的刷脸支付服务是世界上首次将面部识别技术投入商业用途。
新学期伊始，北京一些高校的学生正通过扫描面部来完成入学登记。
德国《商报》9月8日发表文章称，在快餐连锁店肯德基的一家中国分店，顾客仅用一个微笑就付了账。
对于这种新的支付方式，人们甚至不再需要智能手机，而只需要每人都有的东西：一张脸。人们必须用这张脸登录支付宝的应用程序，这样在交易过程中，仅用几秒钟人们就实现交易。这样一来，中国当前已经领先西方了。近年来人们已经习惯了用手机付款。现在在北京的报摊上，多数顾客都是用手机付款。他们同样也用这种方式交水电费。
同时中国也出现了首批拒绝接受现金的商家。中国央行早已宣布，不许拒绝接受合法的支付手段——人民币。如果商家没法找零钱，顾客也可以用智能手机付款。已经有5亿中国人定期使用手机购物。
文章称，中国人已超越使用信用卡和支票购物的阶段了。很快手机支付也将过时，到那时只用一张脸就够了。这套系统能否贯彻实施，早就不再由关心数据保护的德国人决定了。几乎没有一家欧洲零售商能承受得起放弃众多在德国购物的亚洲顾客。
早在一年前，支付宝就跟德国支付服务供应商Concardis签订了一项合同，后者在德国经营着47万台支付终端。这项合同起先只适用于中国人。然而就像在日本和韩国一样，将合同扩大到当地客户，不过是小菜一碟。
因此，1000年后，在我们生活的这个重要领域，中国再次在全球创新链中名列前茅。谁会想到。
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