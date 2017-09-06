俄“向东转”从口号迈入实践

俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部网站9月6日刊发题为《从向东转到大欧亚》的文章称，俄罗斯当前的一轮向东转大约10年前主要被设想为对亚洲崛起的迟来的经济回应，这一崛起首先为俄罗斯东部开启了诸多发展新机遇。鉴于近10年来世界格局变化，俄罗斯最近几年已真正开始在政治和经济上向东转，并开始建立稳定地区的战略伙伴关系。
文章称，外乌拉尔河地区和远东变为俄全国发展和增长的潜在地区。向东转之所以合理，是因为预计俄罗斯的主要传统伙伴——欧洲——的经济必将放缓以及俄与整个西方的相互关系变得复杂。经济关系和外部发展来源多样化的必要性变得更为明显。
文章称，近10年来出现的一系列强大趋势加强了这种判断。第一，世界力量史无前例地迅速重新分配。第二，西方从上世纪90年代初强加于世界的“世界秩序”的危机和崩塌向西方展示了彻底的“胜利”。第三，相对的去全球化和世界经济与政治的地区化进程浮出水面。第四，加快的经济关系政治化与上述这些趋势有关，令只依赖一个市场变得相对不太有利，如果说不是危险的话。
最后，出现的趋势是“亚洲的亚洲”代替“世界的亚洲”。亚洲的发展变得越来越针对内部和地区市场。与此同时，曾在近两个世纪被西方殖民或半殖民的亚洲文明开启了精神和意识形态从过去解放出来的进程。
文章称，特朗普加强了“回归自己”的趋势。美国变成了干涉主义和半孤立主义的危险混合体。美国愈发明显地力求打造自己的个人中心，舍弃部分不利的全球责任。通过混乱的多极世界建立有条件的两极世界的趋势开始形成。一极围绕美国，另一极在欧亚。后者的经济核心看上去是中国。
文章称，俄罗斯向东转宣布了许多次，但2011年至2012年才在政治和经济上真正开始。尽管俄外贸下跌和卢布贬值，与亚洲的贸易则重新增加——其在俄外贸总额中的份额迅速增大。
一系列大型能源项目和符拉迪沃斯托克自由港项目的启动，奠定了贸易和投资的进一步增长。但在远东发展部和隶属机构以及地方政府层面，均存在明显问题和缺陷。如今明显过时的欧洲中心论仍有强大的惯性。
文章称，实质上，正在建立稳定该地区的战略伙伴关系，其中俄罗斯主要负责安全，中国负责社会福利。俄在亚洲的政策是全面战略性的。但前路仍然漫漫。
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