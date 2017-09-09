亲历新加坡首个全面使用扫码支付的小贩中心

新加坡今天首次出现了一个全面使用手机扫码支付的小贩中心，小编前往使用，体验不错，但支付速度还是较慢。受访小贩认为，不是很喜欢这样的支付方式。
新加坡开国总理李光耀生前担任议员的丹绒巴葛集选区今天推出了新加坡首个全面使用手机二维码扫码支付的小贩中心，为推广无现金社会攻克最后一个堡垒。
丹绒巴葛是一个老区，但也紧靠丹绒巴葛金融区。这个位于丹绒巴葛大厦的小贩中心有47个摊档贴上了收款的二维码，有3个摊档没有使用。
目前，新加坡三大银行——华侨银行、星展银行（稍晚）和大华银行，都能够通过各自的手机应用扫码付款。
小编今天前往体验。
在一家卖甜品的摊档，小编要了一碗绿豆汤外加番薯，价格1.80新元。小编问摊主，可以用二维码付款吗？摊主说可以。
小编手机里原先安装了华侨银行的“Pay Anyone”的应用，点开后就自动启动了手机扫描功能。小编对着摊档的二维码扫码后，手机提示用指纹验证，验证通过后，手机应用会要求输入付款数额。小编输入金额后，手机显示支付成功。
摊档那里有一个无线微型打印机，当小编付款成功后，打印机会输出收据，上面显示支付数额和支付通过的字样。小贩看了收据后，确认已经收到款项。
整个支付过程虽然要比信用卡或借记卡“闪付”来得慢，但相比挖钱包找硬币来说，便捷不少。
这项服务是新加坡星网（NETS）公司推出的。星网是新加坡最大的电子划款服务公司，在各大超市等设有电子付款设施，以及自动取款机取款服务。
为了鼓励小贩使用无现金支付，星网公司推出了优惠措施，除了免费为小贩提供及张贴二维码外，也免除后端使用费三年。
一些银行也推出的现金奖励措施。例如，华侨银行给首次使用者5新元现金回扣。
不过，受访小贩认为，不是很乐意使用无现金收费。
一名摊主说，小贩中心其实不仅是收费，也有付款的问题。通常食材等都是有供应商送上摊档的，小贩付给供应商的款项都是以现金支付的。现在的钱进入银行户口后，还得去取款机甚至银行柜台取款，才能付给供应商，这是很麻烦的事，不如收取现金来的方便。
摊主说，之所以参加扫描支付，是因为既然来推广，大家也都用，“就用一下吧”。
一个没有加入扫码支付的摊主受访时说，不愿意使用扫码支付，因为钱进到银行取款起来很麻烦。但摊主拒绝进一步受访。
尽管如此，星网表示，将会在年底前将扫码付款推广到30个小贩中心。
新加坡6000个小贩每年以现金收取的款项高达10亿新元。
星网总裁说，新加坡要推进无现金社会，小贩就是一个需要转型的领域，而二维码便于使用，也方便部署。
星网表示，也将逐步在新加坡的邻里商店推广扫码支付。
小编在采访中发现，推出扫码支付首日的丹绒巴葛小贩中心，绝大部分摊档的顾客还是以现金支付。
较早前，一份新加坡支付习惯的调查报告显示，新加坡人中，90%还是习惯于使用现金支付。
小编体验后感觉，用二维码扫码支付，由于需要掏出手机，激活应用，对准二维码扫描，再用指纹认证，最后还要输入金额，还是非常麻烦，尤其是指纹认证和输入金额之后，还需要有1秒-2秒的时间等待数据返回，其实是非常耗时的。相信在平时用餐高峰大排长龙时，这种支付方式会更加耗时，并不比现金来得快捷。
此外，新加坡各大超市和便利店已经普及的借记卡（和信用卡）“闪付”支付其实更加快捷，只要将卡轻触一下终端就行了，无需激活应用和瞄准二维码，更不需要指纹认证，等待打印机输出。小编估计，扫码支付比闪付耗时多了好几倍。
有些小贩向媒体投诉，支付确认打印机的屏幕和字样都太小，小贩很难看清顾客究竟付了多少钱。
确实，小贩中心的小贩很多都上了年纪，扫码支付是否真的适合他们呢？还是有更符合他们的需求支付方式呢？
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