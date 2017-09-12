中国动漫游戏产业在争议中壮大 大幅超过日本

日媒称，在中国，动画、漫画和游戏（ACG）正在形成空前的热潮。2017年的动画和游戏市场规模接近6万亿日元（约合3600亿元人民币），日本的内容也备受欢迎。在地铁里玩手机的年轻人成为当今中国衣食已足的一种象征。当然，对于沉迷游戏的年轻人，家长的担忧声也在不断加大。
据《日本经济新闻》网站9月8日报道，7月下旬，2017年中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）在上海举行。在浙江学习美术的女大学生小肖（24岁）两手抱满了袋子，心满意足地说：“我买了很多喜欢的游戏产品和手办。”这一天，她花在购物上的金额约为4000元人民币，相当于上海市大学应届毕业生的起始工资。
ChinaJoy的观展者以十几岁和二十几岁的年轻人为主，总人数超过30万。同样在7月下旬举办的“哔哩哔哩动画（bilibili）”漫展上，每张高达500～2000元的门票一售而空。漫展的聚客能力由此可见一斑。
2017年1至6月，中国游戏市场规模同比增长27%，达到998亿元人民币左右。如果包括动画在内，全年有望达到近6万亿日元，大幅超过在2015年突破3万亿日元的日本。
中国2015年城镇非私营单位就业人员平均工资达到6.2万元。上海等地超过10万元，无疑已经变得富裕。但观察月收入可以发现，上海仅为9000元左右，全国平均仅有5000元，可支配收入则更少。这与女大学生为购买游戏周边花费约4000元、最高2000元的门票迅速售罄的状况并不匹配。市场迅速扩大的背后存在中国特有的因素。
首先是房地产价格暴涨。年轻人的父母一代上世纪90年代从政府和工作单位低价获得的住宅价格暴涨数十倍，具有转卖收益和租金收入等相当多“副业收入”的家庭也不在少数。此外，由于长期的计划生育政策的影响，包括祖父母在内，家长在孩子消费方面往往容易放松钱袋子。
与此同时，生活压力较小的城市地区年轻人专注于自己的兴趣爱好，支撑了动画和游戏领域的大肆消费。
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