英国经验可助中国赢得世界杯：培养年轻教练最重要

英国广播公司（BBC）网站9月6日刊登题为《英国足球专业经验如何能够帮助中国赢得世界杯》的文章称，不管是特维斯这样的大牌球星赴华踢球，还是中国亿万富豪投资欧洲俱乐部，足球和中国近年来经常出现在头条新闻中。
文章称，特维斯的周薪据说高达60万英镑（1英镑约合8.5元人民币——本网注），凸显出致力于在人气上超越篮球和乒乓球联赛的中国足球超级联赛与日俱增的经济实力。
在国家队层面上，中国也有着雄心勃勃的目标；它希望再次打进世界杯决赛圈（它只在2002年出线过一次），然后主办一届世界杯（很可能是在2030年或2034年），再然后赢得比赛并最终捧起世界杯。
而这一切都只是足球的冰山一角，除此之外还有以基础设施和青少年球员培养为核心的基层发展计划，以使这项运动拥有可持续的未来。
然而，购买一名球星相对容易，而实现其他目标则需要更多规划和长期投入。
随着中国企业家寻求海外专业经验，这给英国企业带来了机会。
上海科化足球训练发展有限公司总裁卡尔·霍金斯说：“我最初在中国开办足球公司是在1999年。”
在过去17年里，卡尔·霍金斯在上海修建了四座训练设施，而他的公司现在管理着其中两座——静安体育场和世纪公园体育场。
曾担任中国国家队技术官员的卡尔·霍金斯说：“这是足球在中国发展的一个大机会，但我们需要确定我们采取的是正确的做法。我们必须面对现实，改变不会在一天之内实现。”
他说：“最重要的是培养年轻教练。但这在中国并不容易，因为不是很多人愿意牺牲自己的时间来做这件事情。”
他的公司正在中国西南部城市昆明修建一个符合欧洲标准的私立足球学校，它不但将用来培养未来的中国教练和球员，而且可以供来访的外国球队进行训练。
卡尔·霍金斯的足球学校将有一个球场供社区使用，还有四个教学球场用来磨炼未来可能捧起世界杯的球员的技术。
文章称，这是中国另一个目标的组成部分，即到2020年使全国足球场地数量超过7万块，足球训练中心达到2万个。
中国希望，到2025年全国拥有5万所“特色足球”学校，到2030年每万人拥有1块足球场地。
除了运动层面的目标之外，中国希望，其体育产业总规模将在2025年超过5万亿元（约合8000亿美元）。
为了推动目标的实现，中国为专门从事足球产业的企业提供了税收优惠，还取消了一些繁文缛节以鼓励国内外投资。
卡尔·霍金斯说，他选用英国企业提供球门、画线设备和球场养护技术，最重要的是选用英国企业来建设足球学校的教学楼和球场。
足球学校工程的实施方是英国曼彻斯特的AFL建筑公司。后者曾与切尔西、曼联、斯托克城、埃弗顿、利物浦、南安普敦等足球俱乐部有过合作，为它们修建过训练设施。
AFL公司创意总监菲尔·奥斯本说：“我们希望将中国足球提高到英国和欧洲的水平。”
奥斯本说：“他们的足球学校体系与英国不同。足球学校不属于俱乐部，而是私人所有。”
他说：“这种基层路线是中国足球必须要走的道路，他们必须利用英国拥有悠久历史的足球专业经验。”
他还说：“与此同时，对我们来说，这给了我们进入一个新的庞大市场的机会。”
不过，正如卡尔·霍金斯所言，如果没有称职的教练，那么世界上的所有球场和基础设施都毫无用处。
因此，中国计划到2020年之前对5万名专兼职足球师资进行培训。
凯尔特人是一家已经开始在中国地方层面独立协助培养年轻球员和教练的英国足球俱乐部。
它正在与一家在上海和绵阳有业务的体育公司合作，而这家公司本身也是由这两个城市的地方政府资助的。
凯尔特人俱乐部商业发展中国项目主管曾诚说：“这都是提高足球水平的核心计划的组成部分。”
曾诚说：“已经有两支年轻的中国球队来格拉斯哥进行过训练，教练也来这里参加了培训。我们很高兴参与了这项工作。”
他还说：“我们希望帮助他们培养年轻球员，从学校级别一直到他们能够在职业级别取得成功。”
作为回报，凯尔特人将能够像曼联、皇马、巴萨等著名俱乐部那样在中国获得影响力。
曾诚表示，俱乐部希望很快能与一家中国顶级俱乐部签署合作伙伴协议，并与房地产公司讨论在中国开设凯尔特人足球学校的可能性。
曾诚说：“亚洲市场对凯尔特人非常重要。”
他说：“我们没有一些欧洲大俱乐部那样的经济实力，因此我们正在寻找中国合作伙伴，帮助我们在中国打响名号。”
他还说：“同时，我们也能够提供帮助，教给他们有关足球的其他一些东西，比如足球俱乐部成为当地社区重要组成部分的重要性。”
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