美国“纵容”韩国研制弹道导弹 或引发半岛“导弹战”

近日，美空军F-35战机加紧进驻太平洋基地，对中国空军产生巨大威胁的报道在网上引起热议，老挝将建铁路与中国相连的消息也引发广泛关注。下面就让我们回顾一下近几天不容错过的军情。
美军F-35加紧进驻太平洋基地，或对中国空军产生巨大威胁
据美媒报道，9月初，2个美国空军中队即将获得首批具备全面作战能力的F-35A多功能隐身战斗机，很快将有更多的美空军部队列装量产型F-35A战斗机，并将部署海外。随着近期东北亚的安全形势不断趋紧，美国空军正准备在未来几个月内，在太平洋地区部署F-35A战斗机。报道称，目前已有装备F-35B战斗机的美海军陆战队航空兵中队部署在日本岩国空军基地。尽管尚未具备充分的战斗能力，但他们对半岛地区可能出现的紧张局势也构成了有力的威慑。随着具有全面作战能力的F-35A战斗机的到来，这一威慑力量会大大增强。
F-35战斗机是美军近年来研发并已低速试生产的一型多用途隐身战斗机。相比于以美国的F-15战斗机和中国的歼-10、歼-11战斗机为代表的上一代战斗机，F-35战斗机在机动性，隐身性能，信息化能力方面均具有无可比拟的性能优势。
此番可能部署亚太地区的F-35A战斗机，则是F-35系列战斗机中的佼佼者。由于美军在研发F-35战斗机的过程中谋求军种的通用性，因此美国空军，海军陆战队和海军分别将装备F-35A、F-35B和F-35C战斗机。在这三型战斗机中，海军陆战队装备的F-35B是短距/垂直起降型，其起飞重量和载弹量均次于在陆基固定机场使用的空军版F-35A战机。因而，F-35A是在F-35系列战机中战力最强的一型。
同时，值得注意的是，根据美军在2017和2018财年的装备采购计划，在这两个财年美军共计划购置138架F-35战斗机。抛开这个庞大的装备数量本身不谈，这一现象说明，F-35系列战机的技术已经日臻成熟，并且进入了批量生产阶段。这意味在未来数年中，美军各军种可能迅速列装大量的F-35战机。尤其是对于F-35A需求量最大的美国空军来说，届时美空军将具有一支可全球机动部署和轮换的、数量可观的F-35A机队。
结合上述关于F-35性能及生产进展的情况，以及F-35A即将在亚太地区部署的报道，笔者估计，在可预见的未来，亚太地区的美军可能会保有一支数量庞大、固定常驻的F-35机群。这一力量绝不仅将强化美国对半岛地区的威慑能力，更将改变东亚地区的空中力量格局。毕竟目前部署在东亚地区的中国和俄罗斯空军主要装备以第三代战机为主，并且在短时间内不太可能全面更新现有装备，大批量列装新一代战斗机。因此，在美空军驻东亚的部队普遍装备F-35后，中国空军的现有装备面对美军将处于全面落后的状态。这将对中国的空中力量形成巨大的威胁。
此外，美国在F-35研发过程中的技术扩散还将加剧这一趋势。由于美国政府放开了对于盟国的F-35出口，日本和韩国也将在随后几年批量接收F-35战斗机。届时，这一举动无疑将加剧中国空军所面临的战略威胁和力量失衡。
老挝将建铁路与中国相连 最终或通往马六甲海峡
据美媒报道，老挝与中国之间的高铁预计将于2022年开通。这不仅将在未来大大促进老挝旅游资源的开发，更将使作为内陆国家的老挝可能获得通向中国甚至通向海洋的通道。老挝将是首个利用中国技术、设备和投资以与中国内地的铁路网相连的海外国家。
根据此前老挝媒体发布的消息，中老铁路项目是一条全面采用中国标准、中国技术、中国装备的铁路建设项目。铁路里程全长417公里，设计标准为1级单线铁路，设计时速为160公里。中老铁路采取特许经营的方式，由中老双方共同成立的合资公司进行特许经营。合资建立的中老铁路有限公司，老挝铁路公司持股30%，中国3家企业共持股70%。
将在未来数年内修建完成的这条铁路，不仅是中国高铁技术“走出去”的范例，也开辟中国对外输出技术，并与周边国家进行基础设施建设合作的新模式。由于这条铁路的建设全方面采用中国技术和中国工程标准，如果在未来得以顺利建设和运行，无疑会起到为中国高铁技术做宣传的广告效应，进而吸引更多的海外客户接受中国技术和中国基建。而中老铁路计划采取的合资运营、特许经营模式，使得中国在成为铁路的建造者后，又成为铁路的长期合作运营者。这在有助于老挝方面提高铁路的运营，技术维护和管理能力的同时，更开创了一种中国与周边国家共享基础设施建设带来的发展成果的新思路。
除技术和基建的输出与共享外，这条铁路对于老挝，乃至中南半岛周边国家可能带来的经济效益也十分显著。在铁路建成后，老挝内地许多风景秀美却疏于开发的旅游资源，由于交通条件的改善可以得到大规模的开发利用。而老挝境内的铁路与中国铁路相连，则为发展中老双边贸易提供了基础。在未来，中国的大宗商品可由铁路运输深入老挝市场，而老挝的产品也拓宽了对外出口的渠道。
更为重要的是，中老铁路将不仅仅是连接中国和老挝的交通运输线的通道，还可能在未来成为连接中国和东南亚各国的铁路网的建设起点。笔者了解到，早在多年前，即有人提出“泛亚铁路”的构想，希望有朝一日能建设从中国南方一直到中南半岛南部乃至马六甲海峡的铁路网。
值得注意的是，中老铁路规划中，其中最为重要的区段是从中老边界通向老挝首都万象的区段。而这一区段的铁路一旦建成，就具备了与泰国的铁路相连，进而修建直达泰国南部的交通通道的条件。此外，中老铁路的南部区段，也可能在未来得以与越南的铁路相连。如果这一设想得实现，则可以构建以中国广西和云南为起点，线路遍及东南亚各国，直至马六甲海峡的路网。这将不仅可以大大促进东南亚各国与中国的贸易和人文往来，还将为中国与周边国家展开更深层次的经济合作开辟道路。
当地时间9月4日晚，韩国总统文在寅与美国总统唐纳德·特朗普进行了长达40分钟的通话，针对现行的韩美导弹方针，为提高韩国导弹攻击能力，就解除导弹核弹头重量限制达成了协议。两国首脑刚刚在1日的通话中同意修改导弹方针的原则，仅时隔三天就“解除弹头重量限制”达成了全面协议。迄今为止，韩国自主开发的弹道导弹射程为800公里，弹头的重量限制在500公斤以内，但根据当天的协议内容，韩国导弹将可以搭载1-2吨的弹头。
据公开资料显示，玄武-2导弹是2000年初期开发的，导弹在研发过程中，小型引擎等部分技术得到了俄罗斯方面的帮助。根据韩美导弹协定，玄武-2导弹最大射程为300km，但实际上，玄武-2导弹的最远飞行距离可达500km。韩国防部称，玄武-2导弹能够将几十个足球场大的面积夷为平地，精确度及打击能力远高于韩军从美国引进部署的陆军战术导弹系统（ATACMS）Block1A导弹。
此外，韩军还装备有射程超过1000公里的玄武-3巡航导弹。韩军高级将领曾经声称，玄武-3导弹可实施远程精确打击，数百公里之外的窗户也能被准确命中。不论从韩国的任何地方发射，导弹的射程能够覆盖朝鲜全境。
韩国得以在近年来大力发展其自主导弹技术，与美国不断放松对韩国研发和装备导弹的限制有着直接的关系。据悉，正是根据2001年韩美缔结的导弹协定，韩军才被允许拥有射程远超近程弹道导弹的远程巡航导弹。而此番美国再度放松对韩国的弹道导弹研制限制，则很可能在可预见的未来使韩国成为拥有中程弹道导弹的国家。
尽管美韩双方都反复强调，韩国研制装备弹道导弹，是为了应对来自北方的核威胁，并以此提升韩国的威慑能力。然而，作为具有远程精确打击能力的常规中程弹道导弹，其实际作用远不止于静态的“威慑”和“力量平衡”，而使韩军在未来可能拥有打击范围远超目前打击能力的武器，并且对周边地区的军事目标具有广泛的威胁和打击能力。这无疑将韩国的对外军事威胁能力从半岛地区拓展到东北亚的周边国家。
同时，众所周知，近年来，朝鲜一直致力于研制中程乃至洲际弹道导弹，并且截至目前已取得不小的成就。一旦放开对韩国装备中程弹道导弹的限制，则可能在未来引发半岛地区新一轮的弹道导弹军事竞赛。更应引起我们注意的是，弹道导弹是一种具有强大打击能力，且使用门槛并不很高的常规武器。如果朝韩两国都装备中程弹道导弹，在半岛形势再度紧张之际，半岛上空或将出现双方对射中程导弹的“导弹战”。
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