大陆商人在迪拜打造沙漠农场种菜：“不可能任务”变现实

台媒称，迪拜不产石油，土地本身的经济价值很低。除了少量沙地被用来种植椰枣之外，绝大多数地方在迪拜搞大规模房地产开发建设之前，无非是空旷贫瘠的沙漠。最初来到沙漠的中国大陆人，用极为低廉的价格，从当地人手中租下一块块沙地，改良沙土，开掘地下水，种植蔬菜水果。在阿拉伯人看来是不可能的任务，却在远道而来的中国大陆人手中，变成现实。
据台湾中时电子报9月6日报道，英国埃克塞特大学人文学院助理教授说，在去迪拜工作前，对这个沙漠里建起的城市几乎一无所知。这名教授表示，他收到人生第一份全职工作的远端面试邀请，是来自扎耶德大学迪拜校区，面试后1个月，该校就寄来3年的工作合约，在迪拜安顿下来后的第一件事便是租车去拜访温州超市。
温州超市位于迪拜的国际城。临近温州超市的主要地标是龙城商场。与全球最大的迪拜商城不同，龙城更像是中国小商品市场。在当地华人中，温州超市几乎无人不知。温州超市还不大，店面估计总共不过150平方米。货架摆得密密麻麻，中间走道容不下两人并排走路。超市分里外两间，进门那间放满了零食干货，转入里面则是粮油、生活用品，以及占了半间屋子的水果蔬菜。
而在这里摘菜、摘豆的人，不但有建筑工地上为大陆工人们掌勺的大师傅、有远嫁他乡的家庭主妇，还有慕名而来的阿拉伯人，以及来自各个国家的人。
报道称，大陆人与沙地的传奇——当地温州超市货架上的茄子、芹菜和尖辣椒等，在远离中国大陆的迪拜，赋予了来自五湖四海、各行各业的人以一个最根本的共同追求。
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