违反数据保护法：Facebook被西班牙罚款120万欧元

西班牙数据保护监管部门AEPD周一宣布，由于收集西班牙用户的个人信息并用于广告，Facebook已被罚款120万欧元（约合140万美元）。
AEPD表示，在对Facebook的行为进行调查后做出了这一处罚。Facebook在比利时、法国、德国和荷兰等地也面临类似的调查。
AEPD的120万欧元罚款只占Facebook季度营收的很小一部分。Facebook的季度营收约为80亿美元，公司市值约为4350亿美元。
AEPD表示，该部门发现，在3起事件中，Facebook收集了西班牙数百万用户的个人信息，包括性别、宗教信仰、个人品味以及浏览历史，但没有告知用户这些信息将被如何使用。
Facebook尚未对此做出回应。
根据AEPD的报告，Facebook没有充分地告知用户，将如何使用通过第三方网站收集的数据，也没有获得使用这些数据的许可。AEPD表示：“Facebook的隐私政策包含了泛泛而谈、不明确的条款。”
“Facebook使用特定的受保护数据去做广告，以及用于其他目的，同时没有按照数据保护法的要求获得用户的明示许可。这是严重的违规行为。”
通过Cookies技术，Facebook收集没有在该平台注册，但浏览了包含“点赞”按钮页面的用户数据。此外，Facebook还在第三方网站上追踪用户数据，并将其关联至Facebook帐户。
还有证据表明，在用户删除帐户的17个月后，Facebook仍然保存着该用户的数据。（新浪科技）
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