三星Note 8在韩首日预订量接近40万部 远超Note 7

据报道，三星电子表示，Galaxy Note 8智能手机在韩国首日的预订量达到39.5万部，远超Galaxy Note 7(去年前13天的预订量为38万部)。
三星表示，64GB版的手机占了订单的65 %，256 GB版的占据剩余的35%。蓝色和黑色是前两种最受欢迎的颜色。
Galaxy Note 8在韩国的预订时间从9月7日开始，截止到9月14日。Galaxy Note 8将于9月21日正式上市。
自上个月揭幕以来，Note 8一直受到全球好评。它搭载6.3英寸显示屏，支持App Pair多任务处理功能，配备S Pen手写笔。Galaxy Note 8是首款配备双镜头相机的三星旗舰机。
相比之下，今年早些时候推出的三星Galaxy S8系列在前两天的预订量为55万部，最终在销售开始前创下了超过100万部的记录。
需要指出的是，苹果的 iPhone 7 系列依然在市场上有极强的火力。而全新的 iPhone 8 系列即将上市，Note8 能否维持这样的新品攻势，还有待观察。
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